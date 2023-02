Google ma konkurenta dla ChatGPT. Poznaj Barda

Konwersacyjne SI zaczynają się mnożyć. Najnowszą zaprezentowało samo Google.

ChatGPT dał początek zjawisku, które obecnie określamy jako "konwersacyjna SI". Jest to ewolucja doskonale znanych chatbotów, która może mieć w przyszłości kolosalny wpływ na to, jak będziemy korzystać z komputerów. Microsoft planuje zaprząc ChatGPT do przeglądarki Bing, Google idzie natomiast inną drogą i trenuje swoją własną sztuczną inteligencję. Biorąc pod uwagę niewyobrażalne ilości danych oraz informacji, jakie przetwarzają roboty Google, może być ona najlepiej przystosowana do potrzeb współczesnego internetu.

Bard - taką bowiem nosi nazwę - został zaprezentowano przez samego szafa Google, Sundara Pichaia. Jak zachwala on SI - może ona pomóc Ci w wyjaśnieniu dziewięciolatkowi najnowszych odkryć teleskopu Webba, w przygotowaniu posiłku na bazie tego, co masz w lodówce czy też porównać ze sobą dwa nominowane do Oscara filmy.

Bard powstał przy użyciu LaMDA ( Language Model for Dialogue Applications). Jest to własny model językowy Google, który ma zostać udostępniony w ciągu kilku kolejnych tygodni. Nie będzie to pełna wersja, ale lżejsza, która nie wymaga olbrzymich mocy przerobowych. Pozwoli to na jej używanie przez większą liczbę firm oraz użytkowników prywatnych.

Pichai poinformował we wpisie na firmowym blogu, że w chwili obecnej Bard przechodzi wymagające testy, które mają na calu zapewnienie wysokiej jakości usługi dla użytkowników końcowych.

