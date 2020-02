Google modyfikuje wyszukiwarkę - ikony zdradzą dodatkowe informacje o miniaturkach

Google jest firmą, która nie zna słowa stagnacja. W Mountain View co chwile wprowadzane są nowe funkcje, rozwiązania i systemy. Nie wszystkie zmiany odbierane są pozytywnie, ale dzisiejsze modyfikacje wyszukiwarki Google wprowadzają kilka ułatwień.

Wyszukiwarkowy gigant zabrał się za poprawę wyglądu i funkcjonalności swojego flagowego produktu, który pozwolił firmie zarobić miliardy dolarów. Mowa oczywiście o wyszukiwarce sieciowej Google. Najnowsze zmiany ukierunkowane zostały na ułatwienie wyszukiwania obrazów.

Nowa funkcja jest już stopniowo udostępniania wybranym konsumentom. Google deklaruje, że w niedalekiej przyszłości odświeżona wyszukiwarka sieciowa powinna pojawić się u każdego internauty.

Google zamierza ułatwić nam wyszukiwanie obrazów. W lewym dolnym rogu każdej z wyszukanych miniaturek widoczne będą małe piktogramy, które poinformują nas co znajduje się w linku jeszcze przed kliknięciem w niego.

Later this week, Google Images will show new icons on desktop that provide useful information to indicate if images lead to pages with products for sale, recipes or video content. Mousing-over icons expands them to show the icons with text or length of video…. pic.twitter.com/RrbGnk27iq