Google może mieć problem - Apple szykuje wyszukiwarkę Apple Search

Najnowszy raport wskazuje, że Apple pracuje nad własną wyszukiwarką sieciową. Jej debiut oznacza zerwanie umowy z Google oraz ogromne straty finansowe dla wyszukiwarkowego giganta.

Apple stale wprowadza na rynek nowe funkcje i usług, które pozwalają firmie uwolnić się od rozwiązań firm trzecich. Tak stało się między innymi z Mapami, które dawniej wykorzystywały mapy dostarczane przez Google. Obecnie gigant z Cupertino korzysta z własnych map oraz kupuje kartografię od TomTom'a.

Ustawienia domyślnej wyszukiwarki sieciowej w iOS Źródło: macworld.com

Od wielu lat Apple posiada umowę z Google, która jest szczególnie intratna dla obu stron. Na jej mocy wszystkie urządzenia Apple takie, jak komputery Mac, smartfony iPhone, tablety iPad oraz wyszukiwarka głosowa Siri korzystają z wyszukiwarki Google. Co ciekawe to nie Apple płaci za dostęp do wyszukiwarki Google.

Najnowszy raport donosi, że Apple może pracować nad alternatywą dla Wyszukiwarki Google.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Financial Times, Apple rozpoczęło testowanie algorytmów odpowiedzialnych za wyszukiwanie w sieci.

Kilka dni temu New York Times donosił o wszczęciu postępowania przez Departament Sprawiedliwości w sprawie Google. Mowa o działalności monopolistycznej. Z przekazanych danych wynika, że Google płaci firmie Apple od 8 do 12 miliardów dolarów rocznie w zamian za wbudowanie wyszukiwarki Google w systemy operacyjnego giganta z Cupertino.

Portal Financial Times twierdzi, że pozew antymonopolowy przeciwko Google skłonił Apple do pilnego rozpoczęcia prac nad własnym produktem do wyszukiwania. Apple aktualnie aktywnie przeszukuje sieć, co może wskazywać na budowę bazy danych, która posłuży przyszłej wyszukiwarce sieciowej Apple Search.

Pozew może oznaczać wygaśnięcie umowy pomiędzy Apple, a Google. Gigant z Cupertino uwielbia kontrolować praktycznie każdy aspekt swoich produktów, więc logicznym posunięciem jest stworzenie zupełnie nowej wyszukiwarki sieciowej.

Najbliższe miesiące będą decydujące. Pewne, jest, że dołączenie Apple do firm oferujących wyszukiwarki sieciowe może mieć kluczowe znacznie dla użytkowników komputerów i smartfonów na całym świecie.

Źródło: mashable.com