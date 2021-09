Google może przywrócić funkcję Active Edge do swoich smartfonów

Począwszy od serii Pixel 2, Google wprowadził nowatorską funkcję sprzętową, dzięki której można ścisnąć boki telefonu, aby wywołać Asystenta Google. Pomimo posiadania swoich zwolenników, zdania na temat tego innowacyjnego sposobu interakcji z telefonem były jednak podzielone. Począwszy od modelu Pixel 4A, Google zrezygnował z tej funkcji, ale wygląda na to, że Pixel 6 przywróci jej drugą młodość.

Oficjalne listy produktowe dla etui do Pixela 6 i 6 Pro, widziane zarówno przez Rolanda Quandta z WinFuture oraz Mishaala Rahmana z xda-developers, najwyraźniej zdają się wspominać o wsparciu dla Active Edge wraz z Battery Share. Normalnie założylibyśmy, że to tylko placeholder wzięty z poprzedniego modelu, ale Pixel 5 oferował odwrotne bezprzewodowe ładowanie bez ściśniętych boków, podczas gdy Pixel 4 obsługiwał tylko Active Edge. Quandt jest pewien, że identyfikatory SKU są uzasadnione, dlatego zakłada, że jest to dokładna informacja i że Pixel 6 będzie posiadać funkcję Active Edge.

Zobacz również:

Could just be a placeholder, but those product listings mention both Active Edge support and Battery Share. Pixel 4 had the former but lacked the latter, while Pixel 5 had the latter but lacked the former. If this is placeholder text, that's weird.