Google może zaprezentować słuchawki Pixel Buds 2

Obok nowych modeli Pixel'a Google może zaprezentować również nowy zestaw słuchawkowy.

Google znane jest przede wszystkim z dostarczania usług i systemów operacyjnych. Prawie każdy produkt od Google odnosi sukces. Mimo koncentracji na usługach i oprogramowaniu nie należy zapominać, że Google produkuje również sprzęt elektorniczny. Wyszukiwarkowy gigant w swoim portfolio posiada smartfony, tablety oraz komputery przenośne z serii Pixel. Każde z nich jest wzorcowym urządzenim pracującym pod kontrolą Androida lub Chrome OS.

Źródło: techadvisor

Od wielu miesięcy Google przygotowuje się do premiery najnowszego Pixel'a 4, który ma zaszokować możliwościami fotograficznymi. Jak co roku premiera odbędzie się w październiku. Wydarzenie Made by Google zostało zaplanowane na 15 października, a najnowsze plotki mówią, że Google może zaprezentować również nowy zestaw słuchawkowy będący kontynuacją Pixel Buds wydanych w 2017 roku.

Według 9to5Google Pixel Buds 2 zadebiutują obok Pixel'a 4. To jedyny informacje, jakie posiadamy na temat nowych słuchawek.

Pierwsza generacja Pixel Buds nie zdobyła popularności. Recenzenci nie zostawili na słuchawkach suchej nitki. Narzekano na kiepskie wykonanie oraz brak ergonomii. Słuchawki słynęły z dobrej jakości dźwięku, ale nie posiadały żadnej izolacji od otoczenia. Obecne przewodowe słuchawki na USB Typu C dołączane do Pixel'i są dużo lepsze od Pixel Buds pierwszej generacji.

Słuchawki Pixel Buds 2 mają zadebiutować już 15 października. Tego dnia Google zaprezentuje również najnowszego flagowca - Pixel'a 4 oraz być może Pixelbook'a Go.