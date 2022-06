Google nadal nie chroni prywatności użytkowników

Europejskie organizacje konsumenckie twierdzą, że Google niedostatecznie chroni prywatność użytkowników. Tu już nie pierwszy tego typu problem giganta z Mountain View.

Spis treści

Organizacje ochrony praw konsumentów z Europy uważają, że rejestracja konta Google prowadzi do naruszeń ochrony danych osobowych użytkowników. Z amerykańskim gigantem Big Tech walczy grupa dziesięciu europejskich organizacji konsumenckich. Twierdzą one, że proces rejestracji konta, od którego zależy dostęp do wielu usług Google, zmusza konsumentów do ujawnienia dużej ilości prywatnych danych.

A jak Google skomentował działania konsumenckich zrzeszeń? Poinformował BBC, że „z zadowoleniem przyjął możliwość rozpoczęcia rozmów na ten temat z przedstawicielami konsumentów”.

Zobacz również:

Google stwierdził, że zaufanie konsumentów zależy od uczciwości i przejrzystości, a „w imię przyszłego sukcesu postawiliśmy na budowanie coraz prostszych, łatwiej podlegających kontroli mechanizmów rejestracji i dawanie ludziom wyboru. I, co równie ważne, osiąganie lepszych rezultatów przy mniejszej ilości danych”.

Ścisła ochrona prywatności powinna być domyślna

Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC), która koordynuje koalicję stowarzyszeń konsumenckich, twierdzi, że język używany przez Google w procesie rejestracji jest „niejasny, niekompletny i wprowadzający w błąd”, co prowadzi wielu konsumentów do wyboru opcji mniej przyjaznych dla prywatności.

W rezultacie, jak twierdzi BEUC, „dziesiątki milionów Europejczyków znalazło się na ścieżce szybkiej inwigilacji, gdy zarejestrowali konto w Google”.

BEUC zwraca uwagę, że rejestracja jest ważnym momentem, w którym Google prosi użytkowników o wybranie sposobu działania ich konta. Jednak najprostszy jednoetapowy proces „ekspresowej personalizacji”, zmusza konsumentów do skonfigurowania konta w sposób, który „wzmacnia działania inwigilacyjne Google”. Organizacja konsumencka twierdzi, że Google nie zapewnia użytkownikom możliwości wyłączenia wszystkich krytycznych dla prywatności ustawień jednym kliknięciem.

Zamiast tego, jak twierdzi BEUC, potrzeba pięciu kliknięć i dziesięciu kroków, aby wyłączyć moduły śledzące, które Google chce aktywować na nowym koncie – dotyczą one aktywności w internecie i aplikacjach, historii YouTube i spersonalizowanych reklam.

– Wystarczy jeden prosty krok, aby pozwolić Google monitorować i wykorzystywać wszystko, co robisz przez internet. Jeśli chcesz korzystać z ustawień przyjaznych prywatności, musisz przejść przez dłuższy proces i połączyć niejasne i wprowadzające w błąd opcje – mówi Ursula Pachl, zastępca dyrektora generalnego BEUC.

W skrócie – kiedy tworzysz konto Google – jesteś domyślnie poddawany inwigilacji. Zamiast tego ochrona prywatności powinna być domyślnym i najłatwiejszym wyborem dla konsumentów

– powiedziała Pachl.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) UE wymaga, aby platformy internetowe domyślnie zapewniały użytkownikom prywatność od samego początku rejestracji. Google utrzymuje, że wszystkie opcje są wyraźnie oznaczone i zaprojektowane tak, aby były jasne i łatwe do zrozumienia. Opierają się one, jak twierdzi firma, na szeroko zakrojonych badaniach, wskazówkach organów regulacyjnych i testach.

Działacze BEUC w Czechach, Norwegii, Grecji, Francji i Słowenii złożyli skargi przeciwko Google dotyczące RODO do odpowiednich organów ochrony danych, a grupy w Szwecji, Danii i Holandii napisały do w tej sprawie do swoich władz. Federacja Niemieckich Organizacji Konsumenckich wysłała do Google ostrzeżenie.

Irlandczycy zwlekają z decyzją

Wraz z rozpoczęciem tej ostatniej akcji BBC została poinformowana, że poprzednie śledztwo zainicjowane przez BEUC poczyniło małe postępy. W 2018 r. BEUC złożyła podobną skargę przeciwko Google, twierdząc, że gigant technologiczny naruszył wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), używając lokalizacji użytkownika.

W lipcu 2019 r. Irlandzka Komisja Ochrony Danych została wyznaczona jako główny organ ds. rozpatrzenia tej skargi. Komisja jest głównym organem ochrony danych dla Google i wielu innych firm technologicznych z europejską siedzibą w Irlandii i w lutym 2020 r. wszczęła dochodzenie w sprawie wykorzystania i gromadzenia danych o lokalizacji przez Google.

– Minęły ponad trzy lata, odkąd złożyliśmy skargę na praktyki Google w zakresie śledzenia lokalizacji. Jednak irlandzka komisja ds. ochrony danych nadal nie wydała decyzji w tej sprawie. Tymczasem działania Google zasadniczo się nie zmieniły – mówi pani Pachl.

Jednak zastępca irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych Graham Doyle powiedział BBC, że „nasze dochodzenie w sprawie danych dotyczących Google jest bardzo zaawansowane i spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy wyślemy projekt decyzji do odpowiednich organów ochrony danych w celu uzyskania ich opinii”.

Źródło: BBC