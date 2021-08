Google nas oszukało! Procesor Pixela 6 to Exynos Samsunga!

Okazuje się, że procesor Tensor, który znajdziemy w Google Pixel 6, w rzeczywistości jest jedną z wersji Exynos Samsunga.

Google ogłosiło niedawno, że najnowsza linia smartfonów Pixel 6 będzie napędzana przez nowy procesor Tensor SoC. Jest to pierwszy chip, który amerykański gigant zaprojektował specjalnie z myślą o swoich urządzeniach. Okazuje się jednak, że nie jest to do końca prawda.

Poprzednie generacje Pixela były wyposażone w kolejne wersje procesorów Qualcomm Snapdragon. Tym razem smartfon Google ma posiadać nowy, dedykowany mu, procesor. Reklamowany jest jako jednostka niezwykle mocna, która ma przebijać możliwości najnowszych Snapdragonów. W tworzeniu procesora Tensor SoC Google nawiązało współpracę z Samsungiem, który produkuje własne jednostki: Exynos, dla swoich smartfonów.

Okazuje się jednak, że ta przełomowa jednostka Google w rzeczywistości jest po prostu kolejnym modelem procesorów Exynos! Już blisko rok temu pojawiły się pierwsze informacje mówiące, że Samsung pracuje nad dwoma nowymi procesorami: Exynos-9925 oraz Exynos-9855. Pierwszy z nich został przemianowany na Exynos 2200 i znajdzie się w najnowszych flagowcach koreańskiego producenta: Galaxy S22.

Co z modelem o numerze 9855? Do tej pory nie mogliśmy znaleźć wielu informacji na jego temat. Samsung starał się utrzymać go w tajemnicy, a w sieci wypłynął jedynie jego przydomek: Whitechapel. Właśnie ta jednostka, jednak pod zmienioną nazwą - Tensor - pojawi się w najnowszych smartfonach z serii Pixel 6!

Jak mocny okaże się Tensor? Wedle raportów ma być nieco słabszy od Exynosa 2200 w Galaxy S22, ale mocniejszy od Exynosa 2100, który napędza starszą wersję: Galaxy S21. Bliżej ma mu być jednak do tego drugiego. Rewolucji więc nie będzie.

Google ujawniło niedawno sporo informacji dotyczących specyfikacji technicznej modelu Pixel 6. Było to de facto potwierdzenie wcześniejszych przecieków. Podstawowa wersja będzie posiadać ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala, aparat o dwóch obiektywach: głównym 50 MP oraz ultraszerokokątnym 8 MP oraz przedni 8 MP, a także baterię o pojemności 4614 mAh. Otrzymamy także 8 GB pamięci RAM i 128/256 GB pamięci masowej. Za jego pracę ma odpowiadać Android 12.