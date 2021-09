Google, niczym Żabka, przedstawia Pixela 6 za pomocą mema

Google oficjalnie przedstawiło swój najnowszy smartfon - Pixel 6. Co jest jednak ciekawe, firma postanowiła wykorzystać do tego internetowego meme'a.

Google zamieściło ciekawy teaser dla swoich nadchodzących smartfonów na swoim profilu na Instagramie. Obraz przedstawia smartfony z serii Pixel 6 w siatce 4 x 3, gdzie każdy z nich posiada tło o innym kolorze, aby pokazać działanie Material You z Androida 12. Polega ono na wyciągnięciu kolorów z tapety smartfony i zastosowaniu ich w całym UI.

Co jest jednak szczególne w tym wszystkim, to fakt, że ten teaser do złudzenia przypomina okładkę albumu Certified Lover Boy Drake'a, która posiada dwanaście emoji przedstawiających ciężarne kobiety, ułożonych w ten sam sposób. Zdjęcie zostało podpisane jako Certified Pixel Lovers i oznaczone tagami TeamPixel i Pixel6. Nie ma więc mowy o pomyłce, Google niczym Żabka podłapał najnowszy trend internetowy, polegający na kopiowaniu okładki albumu Drake'a i przerabianiu jej w humorystyczny sposób.

Źródło: Google

Na innych kanałach social media, a także oficjalnej stronie Google, również pojawiły się zapowiedzi premiery smartfonów Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Na YouTube pojawił się natomiast film, który szczegółowo zdradza nam wygląd tych urządzeń. Na stronie producenta możemy przeczytać, że telefony będą korzystać z chipu Tensor, co cieszy o tyle, że jest to autorskie rozwiązanie Google. Oprócz humorystycznego akcentu, post na Instagramie przede wszystkim przedstawia mnogość wersji kolorystycznych interfejsu, a także wygląd frontu urządzenia.

Wszystko wskazuje na to, że przedsprzedaż wystartuje już 19 października, a jego pełna dostępność zacznie się 28 października. Co więcej, uważa się, że Android 12 zostanie udostępniony smartfonom z serii Pixel 6 we wrześniu.

Mniejszy z dwóch Pixeli będzie miał 6,4-calowy ekran FullHD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz, podczas gdy większy Pro będzie miał 6,7-calowy zakrzywiony wyświetlacz QHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Oba urządzenia będą posiadały pojedynczą dziurkowaną kamerę selfie na górze.

Aparat dostanie bardzo potrzebną aktualizację. Pixel 6 i 6 Pro będą korzystać z 50 MP sensora Samsung GN1 dla głównego aparatu oraz 12 MP ultra szerokiej kamery. Większy model będzie posiadał także nowy teleobiektyw 48 MP. Oczekuje się, że jakość wideo poprawi się zgodnie z doniesieniami i będzie tak samo dobra lub lepsza niż w modelu iPhone 12 Pro Max.

Źródło: Google Źródło: Google Źródło: Google