Google nie idzie za tłumem. W erze ogromnych smartfonów kolejny Pixel ma być jeszcze mniejszy

Po smartfonach Google możemy spodziewać się wiele dobrego. Wygląda na to, że kolejna generacja ma z dumą podtrzymywać przy życiu kompaktowe smartfony.

Google może i jest najbardziej znane ze swojej wyszukiwarki i przeglądarki internetowej, ale firma też z roku na rok coraz śmielej poczyna sobie na rynku smartfonów. Na początku produkowane przez nią Pixele był raczej telefonami dla entuzjastów, jednak w ostatnich latach stały się jednym z najlepszych wyborów na rynku zarówno flagowców, jak i w średniej półce dzięki serii Pixel A.

Amerykański gigant stara się podążać własną ścieżką jeśli chodzi o design i możliwości swoich telefonów, co ewidentnie wychodzi mu na dobre. Chodzi tu między innymi na skupienie się na aparatach oraz sztucznej inteligencji, a także o szybki, niezaśmiecony system operacyjny. Jednak też wygląd telefonów od Google jest specyficzny - łatwo rozpoznawalne moduły kamer czy też kompaktowe wersje smartfonów często potrafi przekonać do siebie niezdecydowanych kupujących. To właśnie grupę poszukującą mniejszych smartfonów chce przyciągnąć do siebie producent za pomocą kolejnej generacji swoich flagowców.

Według przecieku zaprezentowanego przez znanego leakera OnLeaks, nadchodzący Google Pixel 8 ma mieć - w kontrze do trendu widzianego wśród konkurencji - mniejszy ekran niż poprzednia generacja. Pixel 7 zadebiutował na rynku z wyświetlaczem o przekątnej 6,3", a nadchodzący Google Pixel 8 ma zostać trochę zmniejszony - do 6,2". Dzięki temu jego wielkość będzie bardziej kompaktowa, co na pewno przypadnie do gustu fanom mniejszych telefonów.

Jest to decyzja o tyle nietypowa, że większość producentów wycofuje się z małych, kompaktowych smartfonów na rzecz ogromnych ekranów o przekątnej ponad 6,5". Ostatnio łupem tego trendu padł też nadchodzący Asus Zenfone 10, którego poprzednią generację chwaliłem pod niebiosa za bycie świetnym kompaktowym urządzeniem. Na szczęście Google nie ma zamiaru poddawać się temu trendowi.

Co więcej, wiemy także, że nadchodzący Pixel 7a będzie mógł również pochwalić się kompaktowymi wymiarami - jego ekran będzie miał przekątną o wymiarach 6,1". Możemy więc się spodziewać, że Google złapie bardzo dużo punktów wśród entuzjastów mniejszych telefonów, nie tracąc przy tym sprzedaży wśród osób lubiących większe konstrukcje - Google Pixel 8 Pro ma pozostać przy dużym ekranie o przekątnej 6,7".