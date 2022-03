Google numer 100 - z nową ikonką!

Przeglądarka Google staje się pierwszą w historii, która ma trzycyfrowy numer. A co przynosi?

Chrome numer 100 - tak, tak, od momentu pojawienia się przeglądarki na rynku otrzymała ona dokładnie tyle pełnych wydań stabilnych (choć jeśli dodalibyśmy pomniejsze aktualizacje, byłoby ich pewnie znacznie więcej). Choć Google nie urządza z tej okazji żadnych specjalnych wydarzeń, warto odnotować, że dzisiejszy dzień to jeden z historycznych punktów na linii czasu - po raz pierwszy mamy przeglądarkę z trzycyfrowym numerem. W praktyce niczego to nie zmienia, ale kolejna taka duża zmiana będzie miała miejsce przy wydaniu... 1000.

Oczywiście trudno powiedzieć, czy do tego czasu Chrome w ogóle będzie istnieć. Dojście od numeru 1 do 100 zajęło jej 13,5 roku. Obecnie jedno wydanie stabilne dostarczane jest co miesiąc. Jeśli to tempo zostanie utrzymane, wówczas potrzeba 900 miesięcy na dojście do tysiąca, a to jest... 75 lat. Aczkolwiek co by nie było w przyszłości, skupmy się na tym, co mamy teraz. Oto nowości w wydaniu Chrome 100:

Kontrola zabezpieczeń - możesz przeprowadzić Kontrolę zabezpieczeń, aby upewnić się, że przeglądarka i hasła są bezpiecznie. W jaki sposób? W prawym górnym rogu kliknij Więcej, a następnie Ustawienia oraz Prywatność i bezpieczeństwo. W sekcji Kontrola zabezpieczeń kliknij Sprawdź teraz.

Fot. Chrome

Ulepszone Bezpieczne przeglądanie - zwiększona ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i phishingiem . Możesz ją włączyć w dziale Prywatność i bezpieczeństwo, w sekcji Bezpieczeństwo - Silniejsza ochrona.

- zwiększona . Możesz ją włączyć w dziale Prywatność i bezpieczeństwo, w sekcji Bezpieczeństwo - Silniejsza ochrona. Monitorowanie dostępu witryn do lokalizacji i urządzenia - aby zrozumieć i zmienić uprawnienia witryn, które odwiedzasz, możesz ustalić ustawienia bezpieczeństwa. Na pasku adresu kliknij ikonę kłódki, a następnie mień poszczególne uprawnienia lub kliknij Zresetuj uprawnienia.

Fot. Google

Jak widać Google w jubileuszowym wydaniu postawił na zwiększenie bezpieczeństwa oraz prywatności użytkowników. Mała zmianą jest także nowe logo. Możesz skorzystać już dzisiaj ze wszystkich nowości - po prostu zaktualizuj przeglądarkę. W tym celu wejdź w ustawieniach do działu Pomoc, a tam Google Chrome - informacje. Aktualizacja zacznie pobierać się samoczynnie.

Źródło: Google, WCCF Tech