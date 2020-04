Google obchodzi Dzień Ziemi i udostępia grę o pszczołach

Po raz pięćdziesiąty obchodzimy dzisiaj Dzień Ziemi. Z tej okazji w wyszukiwarce Google czeka na Ciebie gra, pomagająca zrozumieć rolę pszczół w ekosystemie.

Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono dokładnie 22 lipca 1970 roku. Początkowo było to tylko w USA, jednak ideę podjęły również inne kraje, a obecnie mamy do czynienia z jego globalnym obchodzeniem. Wyszukiwarka Google wprowadza z tej okazji specjalny Doodle, pośrodku którego znajduje się przycisk odtwarzania - jeśli go naciśniesz, uruchomi się specjalna gra, która umożliwi lepsze poznanie życia pszczół oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Powstała we współpracy z The Honeybee Conservancy , a jej zasady są proste - kierujesz pszczółką zapylającą kwiatki. Im więcej się uda - tym lepiej. Co jakiś czas prezentowane są istotne informacje na temat tych owadów (w języku polskim). Sterowanie odbywa się za pomocą myszki lub dotyku (na smartfonach i tabletach).

Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na temat święta, może odwiedzić oficjalny blog Google. Niestety, tutaj wszystkie informacje podawane są w języku angielskim, a dotyczą one zarówno pszczół, jak i samej Ziemi, a konkretnie - środowiska naturalnego. Można również poznać kilka porad, dzięki którym każdy wesprze środowisko naturalne. Jak głosi slogan - małe akcje przynoszą wielkie rezultaty, może więc warto je zastosować?

