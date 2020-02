Google obiecuje coś ekscytującego podczas konferencji Galaxy Unpacked

Na Twitterze właśnie stało się coś dziwnego. Google za pomocą swojego oficjalnego konta na Twitterze zaprasza na konferencję Galaxy Unpacked, na której mamy zobaczyć coś wyjątkowego.

Samsung planuje 11 lutego 2020 roku na wydarzeniu z cyklu Galaxy Unpacked zaprezentować swoje najnowsze flagowe smartfony Galaxy S20. Spodziewamy się na nim również słuchawek True Wireless Galaxy Buds+ oraz nowego składanego smartfona Galaxy Z Flip.

Okazuje się, że na konferencji możemy zobaczyć również coś ciekawego od Google. Wyszukiwarkowy gigant nie zaprasza na konferencje swoich partnerów bez powodu.

Dodatkowo w poście umieszczono krótki filmik, na którym widzimy logo Androida oraz intro wydarzenia Galaxy Unpacked. Google w krótkim i dosyć tajemniczym poście informuje, że "coś ekscytującego" jest za rogiem, ale nie informuje dokładnie o co może chodzić.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26