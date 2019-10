Google obiecuje wprowadzić aktualizację Face ID w Pixel'u 4

Google przekazało, że będzie szukało możliwości poprawy poziomu bezpieczeństwa funkcji odblokowywania za pomocą twarzy w najnowszych modelach Pixel 4 i Pixel 4 XL w najbliższych miesiącach.

Informacja pojawiła się po kilku dniach od odkrycia, że nowa funkcja zabezpieczeń biometrycznych w Google Pixel 4 nie wymaga, aby użytkownik posiadał otwarte oczy podczas skanowania. Teoretycznie smartfon informuje, że jest to wymóg, ale w rzeczywistości informacja ta nie jest weryfikowana. To jedna z największych różnic w działaniu systemu odblokowywania za pomocą twarzy pomiędzy rozwiązaniem stosowanym przez Google i Apple.

Według niektórych użytkowników i internautów Google popełniło poważny błąd mający realny wpływ na bezpieczeństwo ich urządzeń. Dzięki temu, że Pixel nie wymaga otwarcia oczu podczas skanowania możliwe jest odblokowanie urządzenia, gdy jego użytkownik śpi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do wszystkich danych znajdujących się w smartfonie.

The Pixel 4 facial recognition works even if you're asleep / dead. That seems problematic #madebygoogle #pixel4