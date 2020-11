Google oddziela Emoji od Androida - nowe emotki trafią na stare smartfony

Google pracuje nad mechanizmem, który pozwoli na aktualizację emotek bez konieczności instalacji najnowszej wersji Androida. To świetna wiadomość dla posiadaczy starszych smartfonów.

Emotikony obecnie są częścią naszego internetowego języka. Wyrażanie emocji za pomocą śmiesznych buziek stało się naszym nawykiem, a wysyłanie wiadomości bez nich to już rzadkość.

Emotikony na Androidzie Źródło: techadvisor.co.uk

Niestety użytkownicy smartfonów z Androidem mają niekiedy spory problem z emotikonami. Chodzi o aktualizacje kodu źródłowego, który umożliwia wprowadzenie na urządzenia nowych emotek.

W chwili obecnej aby zaoferować nowe emotikony konieczna jest cała aktualizacja systemu operacyjnego Android, co jest krzywdzące dla posiadaczy starszych smartfonów z Androidem, które utraciły już wsparcie producenta.

Na szczęście wkrótce może się to zmienić. Google pracuje ponoć nad nowym mechanizmem, który umożliwi instalacje najnowszych emotek na starszych urządzeniach.

Portal XDA-Developers zauważył zmiany w niektórych wersjach systemu Android AOSP (Android Open Source Project). Sugerują one możliwość wprowadzenia mechanizmu aktualizacji emotikon niepowiązanego z aktualizacją systemu operacyjnego.

Obecnie pliki z czcionkami i emotikonami przechowywane są w plikach systemowych, przez co użytkownik nie ma do nich dostępu (konieczny jest root). Google zamierza umożliwić dostęp do plików z czcionkami bez konieczności wykonywania pełnej aktualizacji systemu operacyjnego. Oznacza to, że aktualizacja emotikon odbywałaby się poprzez Sklep Play.

W chwili obecnej nie znamy szczegółowych informacji. Jedno jest pewne - na wdrożenie tej funkcji poczekamy jeszcze kilka miesięcy. Google jest obecnie w fazie jej projektowania. Po niej czas na testy oraz wdrożenie.

W międzyczasie sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Android 11.

Źródło: 9to5google.com