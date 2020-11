Google odkryło krytyczną lukę w Windows 10. Jak się przed nią bronić?

Google donosi, że system operacyjny Windows 10 boryka się z kolejną luką typu zero-dat o nazwie CVE-2020-17087. Jest ona chętnie wykorzystywana przez cyberprzestępców. Według Bena Hawkesa, który pracuje w zespole badań nad bezpieczeństwem w Google najnowsza luka nie ma nic wspólnego ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych.

Od lat w okresie przedwyborczym systemy operacyjne są narażone na ataki ze strony cyberprzestępców, którzy chcą utrudnić oraz sfałszować wyniki wyborów. Tym razem obie sytuacje nie są ze sobą związane.

Microsoft wie już o problemie i wprowadzi jego poprawkę w nadchodzącej aktualizacji w drugi wtorek miesiące (tak zwany Mega Patch Tuesday) Łatka zabezpieczeń przybędzie dopiero 10 listopada 2020 roku. Oznacza to, że przez ponad tydzień użytkownicy Windowsa 10 narażeni będą na niebezpieczeństwo.

In addition to last week's Chrome/freetype 0day (CVE-2020-15999), Project Zero also detected and reported the Windows kernel bug (CVE-2020-17087) that was used for a sandbox escape. The technical details of CVE-2020-17087 are now available here: https://t.co/bO451188Mk