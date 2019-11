Google oficjalnie kupuje Fitbit za 2,1 miliarda dolarów

Już niedługo możemy zobaczyć zupełnie nowe smartwatche "Made by Google".

Od około tygodnia w sieci dużo mówiło się o przejęciu Fitbit'a przez Google. Dziś firmy oficjalnie poinformowały, że doszło do transakcji. Na stronie Fitbit można znaleźć wpis z bloga, który informuje, że Google przejmuje Fitbit, ale jednocześnie schemat i zasada funkcjonowania firmy pozostaje niezmieniona.

W kuluarach mówi się, że Google wydało aż 2,1 miliarda dolarów na tą transakcję.

Większość konsumentów i czytelników upatruje w zakupie Fitbit'a ożywienie platformy Wear OS czyli dawnego Android Wear'a. To jeden z niewielu systemów, o którym zapomniało nawet samo Google. Mimo wszystko wydaje się, że wyszukiwarkowy gigant kupił Fitbit'a w innym celu.

Rick Osterloh w wydanym oświadczeniu powiedział, że zakup jest "okazją do jeszcze większego inwestowania w system operacyjny Wear, jak również wprowadzenia na rynek urządzenia noszonego przez Google". Osterloh podkreślał, że Google jest świadome, że ich oprogramowanie fitness jest dobre, ale daleko mu do rozwiązań stosowanych i rozwijanych przez Fitbit'a oraz Apple. Jak widać wyszukiwarkowy gigant przyjął strategię, która mówi, że łatwiej kupić mniejszą firmę z gotowym rozwiązaniem, niż tworzyć autorskie oprogramowanie od zera.

Po stronie sprzętowej, jak doskonale wiemy Google nie produkowało nigdy smartwatcha pod marką "Made by Google". Firma pracowała nad różnymi urządzeniami, ale ostatecznie żadne z nich nie trafiło do sprzedaży. Być może teraz się to zmieni. Fitbit posiada mnóstwo doświadczenia zarówno w produkcji smartwatchy i opasek fitness. Dodatkowo firma posiada szerokie zaplecze rozwiązań z zakresu oprogramowania, które ma wielu zwolenników na całym świecie.

Jeżeli Fitbit połączy siły z Google już w niedalekiej przyszłości możemy zobaczyć świetne urządzenia noszone.

Jednocześnie przy okazji przejęcia przez Google, Fitbit podkreśla, że wszystkie dane dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników nie będą wykorzystywane w reklamach Google'a.

