Google oficjalnie prezentuje Androida 13!

Google oficjalnie zaprezentowało kolejną wersję Androida. Poznajcie Androida 13 - Tiramisu. Jakie nowości przewiduje wyszukiwarkowy gigant?

Po raz pierwszy w historii Google posiada dwie niewydane jeszcze wersje Androida. Inżynierowie cały czas testują Androida 12L, który zostanie wydany w przyszłym miesiącu. Tymczasem wczoraj wieczorem opublikowano pierwszą kompilację testową Androida 13 - Androida 13 Developer Preview 1.

Android 13 Źródło: google.com

Warto zaznaczyć, że obecnie mowa o poglądowej wersji dla deweloperów, która jest mocno niestabilna i znacząco zmieni się do czasu debiutu finalnej kompilacji. Google informuje, że stabilne wydanie pojawi się najwcześniej w sierpniu 2022 roku. Oznacza to, że w tym roku otrzymamy dłuższy czas beta testów. Jest to zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami, że Android 13 będzie bardziej dopracowany.

Android 13 to aktualizacja skupiona na prywatności i bezpieczeństwie użytkowników. Poprawiono również nieco działanie systemu Material You, który zadebiutował razem z Androidem 12.

Pierwsza kompilacja Developer Preview dostępna jest na smartfony Google Pixel od Pixel 4 do Pixel 6 Pro.