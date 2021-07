Google oficjalnie ujawnia nazwę systemu Galaxy Watch 4

Po kilku tygodniach od ogłoszenia nowego systemu operacyjnego, Google oficjalnie ujawnia jego nazwę. Nowy system, który powstał we współpracy z Samsungiem, będzie nosić nazwę Wear OS 3.

Kilka tygodni temu Samsung ogłosił, że porzuca Tizen OS na rzecz innego systemu operacyjnego dla smartwatchów, który opracował wspólnie z Google. Niektóre z ważnych funkcji nowego systemu operacyjnego zostały ujawnione podczas Google I / O 2021, ale marki nie ujawniły jego formalnej nazwy aż do dziś.

Google przedstawia Wear OS 3

Google ujawnił, że nowy system operacyjny dla smartwatchy będzie nosić nazwę Wear OS 3. Nie ma żadnej wzmianki o Google w jego nazwie, prawdopodobnie dlatego, że został zbudowany przy użyciu najlepszych elementów byłego Wear OS, Tizena od Samsunga i wiedzy w temacie fitness, którą podzieliła się firma Fitbit. Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic będą pierwszymi smartwatchami Samsunga, które od nowości będą działać na Wear OS 3. Przyszłe smartwatche z południowokoreańskiej firmy również będą korzystać z tego oprogramowania.

Istniejące smartwatche Galaxy nie będą aktualizowane do Wear OS 3

Z innych ważnych informacji: istniejące zegarki Galaxy nie zostaną uaktualnione z Tizen do Wear OS 3. W rzeczywistości, tylko cztery istniejące smartwatche z systemem Wear OS 2.x zostaną zaktualizowane do Wear OS 3, a aktualizacja pojawi się w drugiej połowie 2022 roku. Samsung ogłosił, że będzie wspierać swoje obecne smartwatche oparte na Tizen przez okres do trzech lat i zaimplementuje nowe funkcje poprzez aktualizacje oprogramowania.

Co zaoferuje Wear OS 3?

Wear OS 3 posiada nowy design UI, a Google obiecuje, że jego nowy system operacyjny posiada szybszą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii. Podobno aplikacje będą otwierać się o 30% szybciej w porównaniu do poprzednich wersji Wear OS. Nowy system operacyjny będzie również oferować więcej aplikacji innych firm, a marki będą w stanie zaoferować własne dostosowania względem UI. Samsung ujawnił, że jego nakładka UI będzie się nazywać One UI Watch.

Nowy system oferuje również łatwiejszy sposób na przełączanie się między ważnymi funkcjami, aplikacjami, kafelkami i tarczami zegarków. Deweloperzy mogą tworzyć nowe tarcze zegarków dla Wear OS 3 za pomocą edytora projektowania tarcz od firmy Samsung. Będzie posiadał także samodzielne aplikacje dla Google Assistant, Google Maps, Google Pay, Fitbit i YouTube Music.

Funkcje takie jak śledzenie zdrowia i cele fitness zostały zaprojektowane z pomocą Fitbit. Niektórzy zewnętrzni deweloperzy aplikacji będą mogli uruchamiać nowe i odnowione aplikacje dla Wear OS 3.

