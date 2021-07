Google oskarżone przez 37 stanów USA!

Tym razem instytucje antymonopolowe wzięły pod lupę prowizje pobierane przez giganta IT w sklepie Play. Co im się konkretnie nie podoba?

Jak donosi Reuters, aż 37 (z 50) stanów USA zgłosiło swoje zastrzeżenia co do polityki prowizyjnej Alphabet Inc., czyli spółki-matki Google. Zbiorcze oskarżenie wpłynęło do sądu w północnej Kalifornii. Dotyczy ono planowanej stawki prowizji dla deweloperów sprzedających swoje aplikacje w Play Store - ma ona wynosić 30%. Pierwsze kontrowersje w sprawie pobieranych prowizji datuje się na wrzesień 2019 roku, kiedy to przeciwko Google wpłynęły trzy pozwy. Dotyczyły one wykorzystywania pozycji monopolisty na rynku reklamowym, opłat w aplikacjach oraz gadżetów smart home.

Google zostało już wcześniej ukarane przez Unię Europejską grzywną w wysokości 267,48 mln dolarów za wykorzystywanie swojej przewagi do osłabiania konkurencji. W nowe sprawie broni się, porównując do App Store - zdaniem Google Play Store jest bardziej otwarty niż App Store, co pomaga w konkurencyjności. Jednak kością niezgody jest Play Store jako oficjalny sklep systemu Android.

W Stanach Zjednoczonych pobieranych jest z niego 90% aplikacji na Androida. Podobno też opłaca deweloperów, aby umieszczali aplikacje wyłącznie w Play Store. Ma istnieć także tajne porozumienie z Samsungiem, w myśl którego koreańska firma nie będzie rywalizować na rynku aplikacji mobilnych. Samsung nie komentuje tych rewelacji.

Skąd to porozumienie? Samsung zaczął współpracę z Epic Games w celu stworzenia androidowej wersji Fortnite na wyłączność. Brak edycji w Play Store sprawił, że Google koło nosa przeszły miliony dolarów. Porozumienie ma nie dopuszczać do współtworzenia przez Samsunga aplikacji, które nie będą dostępne w sklepie Google. Pierwsze przesłuchanie przedstawicieli stron ma mieć miejsce 22 lipca.

