Google ostrzega przed hakerami z Korei Pn. Co robią?

Chodzi oczywiście o możliwości ataku z wykorzystaniem podatności znajdujących się w Chrome.

Chrome to przeglądarka dominująca na rynku. Korzystają z niej każdego dnia setki milionów osób, dlatego wszelkie podatności umożliwiające wykorzystanie do ataków są niezwykle groźne. Google opublikowało dzisiaj raport, w którym ostrzega przed sponsorowanymi przez reżim Korei Pn. grupami hakerów, którzy wykorzystują luki w przeglądarce do przeprowadzania kontrolowanych ataków. Dowody na te działania zostały zgromadzone przez należącą do Google grupę Threat Analysis Group (TAG).

W lutym b.r. dwie grupy hakerów wykorzystały tę samą podatność w Chrome, aby zaatakować amerykańskie serwisy informacyjne, firmy IT, strony związane z kryptowalutami oraz fintechami. Użyto w tym celu dokładnie tych samych narzędzi. Eksperci TAG podejrzewają, że świadczy to o wspólnej bazie dla obu grup. W chwili obecnej wszystkie znany podatności Chrome są załatane, jednak wciąż mogą istnieć niewykryte. Ale Google niepokoi głównie to, że przestępcy podszywają się pod znane strony i firmy podczas kampanii phishingowych. Nie jest to jednak zwykły phising, ale bardzo złożone technologie, które wykorzystują m.in. unikalne, jednorazowe adresy stron, iframe, a nawet szyfrowanie AES.

Dlatego uczulamy naszych Czytelników, aby uważnie patrzeć na otrzymywane linki w e-mailach oraz znajdujące się na stronach, a także zainwestować w solidny program antywirusowy.

Źródło: Neowin