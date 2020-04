Google ostrzega - uważajcie na e-maile dotyczące koronawirusa

Cyberprzestępcy wykorzystują koronawirusa do swojej działalności. Google ostrzega przed otwieraniem e-maili dotyczących pandemii COVID-19, nawet od zaufanych organizacji.

Podczas obecnej pandemii koronawirusa często jesteśmy świadkami poświęcenia oraz szlachetnych i godnych podziwu czynów. Niestety, jak zwykle to bywa, są również osobniki, które tragedię milionów osób na świecie chcą wykorzystać do swoich niecnych celów.

Absolutnym brakiem sumienia wykazują się cyberprzestępcy. Jak właśnie poinformowało Google, podczas pandemii COVID-19 każdego dnia hakerzy wysyłają nawet 18 milionów e-maili ze "złośliwym oprogramowaniem". Co więcej, korporacja zdradziła również, że dziennie notowanych jest blisko 240 milionów wiadomości typu spam, które również dotyczą koronawirusa.

Cyberprzestępcy nie mają żadnych oporów, aby do swojej działalności wykorzystywać liczne znane i zaufane podmioty, jak np. organizacje rządowe czy Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zdaniem Google, takie działania noszą wszelkie znamiona phishingu, czyli popularnej metody, z której korzystają hakerzy, aby wykradać cenne dane. W dużym uproszczeniu, polega ona właśnie na podszywaniu się pod różnego rodzaju organizacje, w celu uzyskania kluczowych informacji dotyczących naszego konta, bądź karty kredytowej.

Google podkreśla, że dzięki narzędziom uczenia maszynowego, wyszkolonym do rozpoznawania zagrożeń związanych z pandemią COVID-19, firma skutecznie wychwytuje i eliminuje z obiegu 99,9 proc. fałszywej i szkodliwej korespondencji.

Wciąż jednak warto zwracać uwagę na otrzymywane wiadomości e-mail. Pamiętajcie, aby nie otwierać załączników z nieznanych źródeł i nie reagować na linki. Co jednak najważniejsze, nigdy nie podawajcie swoich prywatnych danych. Żadna organizacja - czy to bank, czy WHO, nigdy nie poprosi was o szczegółowe dane dotyczące waszych finansów i danych logowania za pośrednictwem maili.

źródło: pap.pl