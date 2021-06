Google otwiera pierwszy sklep stacjonarny. Zobacz jak wygląda!

Już dzisiaj Google otworzy pierwszy w swojej historii sklep stacjonarny. Co w nim znajdziemy?

Pierwszy stacjonarny sklep Google zostanie otwarty dla klientów w Nowym Jorku. Na oficjalnej stronie Google pojawił się post, w którym gigant przybliża jego lokalizację oraz asortyment. Sklep został umiejscowiony w historycznym budynku Chelsea Market na Manhattanie.

Da on kupującym możliwość osobistego przetestowania produktów Google, zanim zdecydują się oni na ewentualny zakup. Znajdziemy w nim wszystkie dostępne produkty Google: smartfony Pixel, konsole Stadia, smartwatche Fitbit oraz wiele innych. Amerykański gigant pokazał fotografie i rendery nowego sklepu oraz podzielił się szczegółami dotyczącymi projektu miejsca.

Google zadbało o to, żeby najważniejsze produkty posiadały osobne pomieszczenia, które zaprojektowane zostały tak, aby współgrały z prezentowanym urządzeniem. Możemy więc wejść do osobnego pokoju, w którym przetestujemy działanie konsoli Google Stadia. Nie zabraknie także stref do odpoczynku oraz miejsca, w którym będziemy mogli usiąść i w komforcie przetestować inne z urządzeń Google. Nad wszystkim będzie oczywiście czuwać grupa pracowników, gotowa doradzić w kwestii wyboru nowego sprzętu oraz pomóc przy tym, który już posiadamy. Znajdzie się tam więc punkt serwisowy smartfonów Pixel.

Firma zapewniła też, że materiały użyte do budowy sklepu zostały dokładnie wybrane i wykonane z naciskiem na żywotność i ekologię. Do wykonania wykładzin użyto materiałów z recyklingu, a pobór energii przez oświetlenie sklepu jest zmniejszony.

Google opublikowało także wiele fotografii prezentujących nowy sklep w Nowym Jorku, które możecie zobaczyć poniżej.

Oczywiście zdajemy sobie, że wizyta w sklepie Google w Nowym Jorku może nie być w zasięgu każdego użytkownika urządzeń, jednak jeżeli wybierzecie się kiedyś na wyprawę do Stanów Zjednoczonych, zdecydowanie warto będzie odwiedzić także to miejsce.

Zobacz także: Jak pobrać zdjęcia z dysku Google na dysk twardy?

Źródło: Google