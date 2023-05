Google po latach wraca na rynek tabletów. Google Pixel Tablet - wszystko, co musisz wiedzieć

Na konferencji Google I/O 2023 firma zaprezentowała sporo nowości. Wśród nich znalazł się Pixel Tablet, czyli powrót po latach na rynek tabletów. Czy zostanie od przyjęty z takim entuzjazmem, jak kiedyś tablety Nexus?

Spis treści

W końcu możemy zakończyć oczekiwanie na kolejny tablet od Google. Po ośmiu latach od ostatniego modelu Pixel C, firma powraca na rynek tabletów w wielkim stylu. Już rok temu słyszeliśmy pierwsze pogłoski - potwierdzone przez samego producenta - o powrocie do tego segmentu i w końcu, 10 maja, doczekaliśmy się prezentacji nowego urządzenia.

Google I/O 2023 to wielkie wydarzenie dla fanów urządzeń od przeglądarkowego giganta. Nie dość, że zaprezentowała ona Pixela 7a oraz swój pierwszy składany smartfon - Google Pixel Fold - to jeszcze producent postanowił zaprezentować swój nowy tablet Google Pixel Tablet. Jest to interesujące urządzenie nie tylko ze względu na powrót do formatu tabletu, ale też dodatkowe możliwości, w które Google wyposażyło swój najnowszy sprzęt.

Google Pixel Tablet - data premiery

W końcu podczas konferencji Google I/O, firma zaprezentowała swój najnowszy tablet. Jednak nie jest on jeszcze dostępny w sklepach. Trafi do nich dopiero 20 czerwca, kiedy to też do klientów dotrą pierwsze egzemplarze zamówione przed premierą. Oczywiście zainteresowane osoby już teraz mogą składać przedpremierowe zamówienia na stronie sklepu Google. Niestety, opcja ta nie jest dostępna dla klientów w Polsce, jako że oficjalna dystrybucja tego tabletu - tak jak reszty urządzeń Google - nie zostanie u nas uruchomiona. Pozostaje nam czekać na pojawianie się tego tabletu w sklepach takich jak x-kom, które mimo tego zaopatrują się w sprzęt od Google.

Google Pixel Tablet - specyfikacja i funkcje

Fot. Google

Na początku warto wspomnieć o jednej z najciekawszych i unikalnych funkcji Pixel Tabletu - możliwości korzystania z niego wraz ze stacją dokującą jako multimedialnego hubu. Po włożeniu urządzenia do stacji (która jest dołączona do tabletu), Pixel Tablet pełni funkcję podobną do Google Nest - staje się multimedialnym centru obsługującym asystenta Google. Co więcej, w dołączonym hubie znajdują się także 4 głośniki oraz port ładowania, dzięki czemu odtwarzanie w taki sposób filmów czy muzyki z tabletu jest o wiele łatwiejsze i ma przyjemniejszy dźwięk, ale tez nie musimy się martwić o ładowanie sprzętu.

Fot. Google

Sam tablet może się pochwalić procesorem Google Tensor G2 wraz z koprocesorem Titan M2 - czyli układem znanym z Pixela 7 oraz 7 Pro. Działanie wspomaga też 8 GB RAMu, z kolei do dyspozycji użytkownika będzie - w zależoności od konfiguracji - 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Nie ma niestety miejsca na kartę pamięci w celu rozszerzenia miejsca na pliki.

Pixel Tablet wyposażony jest w ekran o przekątnej 10,95". Jest to panel LCD osiągający 500 nitów jasności, nie mamy niestety informacji na temat jego częstotliwości odświeżania. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1600 px, czyli o współczynniku proporcji 16:10.

Fot. Google

Tablet będzie dostępny w dwóch kolorach - porcelanowym oraz szarym. Ten pierwszy posiada biały przedni bezel, podczas gdy drugi - czarny. Plecki tabletu wykonane są z aluminium, jednak Google zdecydowało się na pokrycie ich dodatkową ceramiczną warstwą, dzięki czemu powinny one być niezwykle odporne za zadrapania oraz mieć interesująca teksturę, podobną do szklanej tafli. Sam tablet waży 493 g i ma 8,1 mm grubości.

Na tyle tabletu znajdziemy także 4 złącza, dzięki którym może on być podłączony do dodatkowych akcesoriów, takich jak stacja dokująca czy też klawiatura. Co ciekawe, tablet jest też wyposażony w 3 dalekosiężne mikrofony, które mają pomagać w korzystaniu z niego w stacji dokującej. We włączniku znajdziemy też czytnik linii papilarnych, pod nim zaś znajduje się też przycisk do zmiany głośności urządzenia.

Pixel Tablet wyposażony jest w 8 MP aparat przedni z optymalizacją dla wideo rozmów. Wspierają ciągły autofokus, mogą też dostosowywać kadr i śledzić osoby poruszające się w nim, a także automatycznie dopasowywać natężenia światła. To samo będzie umieć aparat tylny, również z sensorem o rozdzielczości 8 MP.

Fot. Google

Google Pixel Tablet jest także wyposażony w USB-C 3.2 Gen 1 oraz Wi-Fi 6, a także Bluetooth 5.2. Bateria ma też zapewnić przynajmniej 12 godzin działania przy odtwarzaniu wideo. Urządzenie wejdzie na rynek z Androidem 13 i ma mieć zapewnione aż 5 lat wsparcia aktualizacjami od Google.

Google Pixel Tablet - cena

Google Pixel Tablet można już teraz zamówić w przedsprzedaży, jednak jego dystrybucja rozpoczyna się 20 czerwca. Ma on kosztować 499 dolarów, w tej cenie wliczona jest także stacja dokująca. Nie ma informacji, czy możliwe będzie kupienie samego tabletu bez stacji, jednak dodatkowe stacje dokujące mają kosztować 129 dolarów. Na tę chwilę nie ma planów na wprowadzenie tabletu w oficjalnej dystrybucji do Polski, pojawi się on jednak z pewnością na półkach sklepów zaopatrujących się również telefony Pixel.