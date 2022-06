Google pobiło rekord świata w wyliczeniu liczby Pi. Zgadnij, do ilu cyfr doszło?

Jeśli ma się potężne komputery do obliczeń, sięga się tam, gdzie człowiek nawet się nie zbliży.

Zawsze, kiedy czytam o liczbie Pi, przypomina mi się stary dowcip: "dlaczego pociąg jak jedzie, to stuka? Ponieważ pociąg jedzie na kołach. Wzór na pole koła to P = Pi⋅r². A "pi" to 3 z hakiem. I to ten hak tak stuka".

Wracając do bardziej poważnych wyliczeń, korzystając z Pi na co dzień używa się tylko dwóch pierwszych liczb po przecinku, czyli 3,14. Ale te dwie to początek tak kolosalnego ciągu, że ludzka wyobraźnia nie jest sobie w stanie z nim poradzić. Nawet Wikipedia podaje "tylko" 204 miejsca po przecinku.

Google od dawna bije rekordy w wyliczaniu miejsc po przecinku. W 2019 roku gigant rynku IT zaprzągł swoje usługi chmurowe do tego zadania i wyliczył.... 31,4 biliona cyfr. Przypomnę - bilion to 1 i 12 zer. Rok później pobił go zespół z University of Applied Sciences of the Grisons, docierając do 62,8 biliona cyfr. Dwa lata później Google powraca na szczyt, a wynik to dokładnie 100 bilionów cyfr po przecinku. W tym celu do wyliczeń stworzono komputer mający 128 vCPU, 864 GB RAM oraz przepustowość 100 Gbps. Poprzedni, na którym pobito rekord w 2019 roku, miał przepustowość "zaledwie" 16 GBps.

Do wyliczenia tak kolosalnej liczby miejsc po przecinku, programowi Terraform potrzebne były dokładnie 157 dni, 23 godziny, 31 minut oraz 7,651 sekund. Odczytano 43,5 petabajtów danych, 38,5 petabajtów zapisano. Tak wygląda porównanie wyliczeń Pi od starożytności po superkomputery:

Fot. TechSpot

Oczywiście rodzi się pytanie - mamy 100 bilionów liczb po przecinku, ale tak właściwie po co nam to? Jak wyjaśnia Emma Haruka Iwao z zespołu Google odpowiedzialnego za prowadzenie projektu wyliczeń, im większa dokładność miejsc po przecinku, tym lepsze możliwości wykonywania różnego rodzaju pomiarów - od energetyki po usługi chmurowe. Czyli jest to jedna z tych rzeczy, które na co dzień wydają się nie zmieniać naszego życia, jednak robią to za pośrednictwem wszystkich dawanych branży IT - i innym, jak inżynieria - możliwości. Dlatego im więcej miejsc po przecinku liczby Pi znamy, tym korzystniej zmieni się nasze życie. A to już ważne, prawda?

Źródło: TechSpot