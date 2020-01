Google pokazuje demo tłumaczenia i transkrypcji na żywo z wykorzystaniem AI

Zmodyfikowana wersja Tłumacza Google z nowym AI pozwala na symultaniczne tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

Google podobnie, jak inni giganci technologiczni aktywnie angażuje się w rozwój wszelkiego rodzaju rozwiązań związanych z SI, AI, VR oraz AR. Ostatnimi czasy wyszukiwarkowy gigant zwołał specjalną konferencję prasową, na której zaprezentowano szereg innowacji dotyczących SI. Jedną z nowości jest narzędzie do jednoczesnego tłumaczenia maszynowego i transkrybowania wypowiedzi w czasie rzeczywistym.

Źródło: pcworld.com

Według portalu CNet Google zaprezentowało funkcje na zmodyfikowanej wersji Tłumacza. Rozwiązanie w przyszłości ma trafić do Tłumacza Google dostępnego na naszych smartfonach. Obecnie Google testuje funkcje w kilku językach - angielskim, hiszpańskim, niemieckim oraz francuskim. Nie wiemy nic o obecności języka polskiego wśród języków, których wsparcie ma się pojawić w najbliższym czasie.

Najnowsze rozwiązanie korzystać będzie z AI, które pozwoli szybko i dokładnie przetwarzać dane. Elementem niezbędnym do działania jest szybkie połączenie z internetem - dane przetwarzane będą na wysoko wydajnych serwerach firmy Google, a smartfon jest tylko terminalem odbiorczym.

Zarówno tłumaczenie maszynowe, jak i transkrypcja w czasie rzeczywistym to bardzo skomplikowane zadania, a połączenie ich w tym samym czasie dodatkowo koplikuje sprawę i wymaga wydajnego sprzętu z inteligentnym oprogramowaniem. W chwili obecnej to własnie Google jest odpowiednią firmą do wdrożenia takiej technologii po raz pierwszy.

Ostatnimi czasy Tłumacz Google otrzymał szereg aktualizacji, które spowodowały, że jest to w chwili obecnej jedno z najlepszych oprogramowań do tłumaczenia maszynowego. Wśród unikatowych funkcji znalazła się zdolność do tłumaczenia rozmowy w dwóch językach. Dodatkowo wyszukiwarkowy gigant oferuje szereg aplikacji na najpopularniejsze platformy oraz tłumacza w wersji web.

Tłumacz Google w chwili obecnej najlepiej działa na najnowszy smartfonach z rodziny Pixel 4, gdzię korzysta on ze sztucznej inteligencji. Pixel 4 w przeciwieństwie do innych smartfonów wykorzystuje lokalne zasoby do przetwarzania informacji, ale rozwiązanie działa jedynie w języku angielskim.

Źródło: phonearena.com