Google pokazuje podwójny aparat Pixel'a 4

Po pojawieniu się kilku przecieków na temat Google Pixel 4 wyszukiwarkowy gigant pokazał aparat, jaki znajdzie się w nowym urządzeniu.

Google po pojawieniu się pogłosek i informacji na temat nowego smartfona z serii Pixel postanowiło na cztery miesiące przed jego premierą ujawnić kluczową cechę charakterystyczną. Stało się to zaledwie 24 godziny po wycieku Unbox Therapy na Youtube. Na Twitterze za pomocą konta Made by Google firma zaprezentowała tył Pixel'a 4 wyposażony w podwójny aparat. Na zdjęciu nie widać za to czytnika linii papilarnych, więc prawdopodobnie został on umieszczony w wyświetlaczu.

Źródło: Made by Google

To dosyć dziwny ruch ze strony Google'a, który generalnie lubi naśladować Apple w kwestii wprowadzana na rynek i nie ujawnia wcześniej kluczowych funkcji zapowiadanych urządzeń.

Co ciekawe na przedstawionym zdjęciu Google Pixel 4 jest bardzo podobny do renderów iPhone'a 11, które pojawiają się w sieci już od kilku miesięcy. Głównym elementem, który wygląda niemalże identycznie to wygląd i umieszczenie tylnego aparatu. Jedyną różnicą jest ilość obiektywów. Google Pixel 4 posiada aparat główny złożony z dwóch obiektywów, a iPhone 11 ma być wyposażony w potrójny moduł.

Poza szarym odcieniem oraz logiem Google telefon nie posiada żadnej sygnatury Pixel'a. Jest ona stosowana od pierwszego modelu wydanego w 2016 roku. Jeżeli Google przedstawiło oficjalne rendery nowego modelu to Pixel 4 będzie posiadał bardzo prosty i elegancki design bez żadnych dodatkowych udziwnień.

Czytelnicy z pewnością zwrócili uwagę na brak czytnika linii papilarnych na pleckach urządzenia, który obecny jest we wszystkich poprzednich modelach. Może to oznaczać, że nowy Pixel będzie posiadał czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie tak, jak np. Samsung Galaxy S10 czy OnePlus 7 Pro. Możliwe, że zobaczymy także dodatkową metodę uwierzytelniania biometrycznego, która podobna będzie do Face ID i oparta na rozpoznawaniu twarzy przez przedni aparat.

Źródło: Made by Google

Przed premierą nowych flagowych urządzeń w sieci zawsze pojawia się bardzo dużo informacji na ich temat. Nie inaczej jest w przypadku Pixel'i od Google. W przypadku poprzedniego modelu z serii już przed premierą znaliśmy praktycznie całą specyfikację techniczną oraz wygląd urządzenia.

Podczas, gdy przecieki (nawet te mało realistyczne) pozwalają producentom podsycać atmosferę przed premierą nowych urządzeń, to ujawnianie kluczowych cech charakterystycznych na cztery miesiące przed premierą jest dosyć ryzykowną strategią. Wiemy już, że Pixel 4 będzie posiadał lepszy aparat, który złożony będzie z dwóch obiektywów. Pozwoli to na zwiększenie możliwości fotograficznych. Przypominamy, że Pixel 3 jest świetnym fotosmartfonem, który posiada pojedynczy obiektyw, przez co uzyskanie niektórych efektów jest fizycznie niemożliwe.

Wiemy już, jak wygląda tył Google Pixel 4, więc możemy zacząć spekulować o froncie urządzenia, jego wyświetlaczu, przedniej kamerze oraz czytniku linii papilarnych.