Google pokazuje projekt smartfona i to może być Pixel 6a

W materiałach promocyjnych przedstawiciele firmy Google umieścili nazwę Pixel 6a i być może znalazła się tam przez przypadek, gdyby nie fakt, że pokazali także projekt telefonu.

Firma Google wypuściła kampanię promocyjną dla grupy urządzeń Pixel. Jest to kolorowanka, dzięki której zainteresowani mogą pokolorować sprzęty wymienione na spisie treści. Pojawiają się tam takie produkty jak Pixel 6, Nest Hub, Nest Audio, Pixel A Buds, Google Chromecast, a także... Pixel 6a. Wymieniony smartfon powinien znaleźć się na stronach 6-7, jednak po ich otworzeniu znajdziemy tam jedynie Nest Hub, Nest Audio oraz półkę z ozdobami.

Mimo wszystko, po dokładnej lekturze kolorowanki, na innej stronie można znaleźć coś, co wygląda na szkic smartfona Pixel 6. Warto zwrócić jednak uwagę, że modele Pixel 6 i 6a mogą być między sobą trudne do odróżnienia. Na przykład mogą różnić się między sobą tylko rozmiarem lub rozmieszczeniem przycisków. W takim wypadku jeżeli spis treści się nie myli, i smartfon Pixel 6a faktycznie miał znaleźć się w kolorowance, to wielce prawdopodobne jest, że właśnie na niego patrzymy.

Wszelkie przecieki podają, że Pixel 6a ma zostać wprowadzony na rynek w maju 2022 roku. Smartfon ma być wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,2 cala (podczas gdy Pixel 6 posiada aż 6,4 cali) oraz procesor Tensor. Jeżeli również macie ochotę pokolorować wirtualną wersję kolorowanki, to możecie to zrobić tutaj.