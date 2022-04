Google pomoże ukryć namiary na Ciebie. W jaki sposób?

W ramach dbanie o ochronę prywatności, Google wprowadza nową możliwość. Jak z niej skorzystać?

Google już lata temu wprowadziło "prawo do zapomnienia" - możliwość usunięcia z wyników wyszukiwania tekstów związanych z osobą zgłaszającą żądanie. Teraz pojawia się nowa funkcja. Jest ona przeznaczona dla osób, które chcą być wyszukiwane, jednak nie chcą, aby w sieci pojawiały się newralgiczne dane na ich temat. Przykładem numery telefonów lub adresy domowe. Zdarza się bowiem, że zostawiamy je na różnych witrynach - na przykład związanych z pracą. Takie dane mogą zostać wykorzystane przez różnej maści stalkerów - dlatego Google chce temu zapobiec.

Każdy od teraz będzie mógł zgłosić do giganta internetu, że nie życzy sobie wyświetlania takich informacji. Gdzie? Na tej witrynie. Musisz jednak mieć na podorędziu linki do stron, gdzie wyświetlane są Twoje dane. Pojedynczy użytkownik może dostarczyć ich do tysiąca. Nie ma jednak stuprocentowej gwarancji, że Google zaakceptuje żądanie. Wszystkie treści będą sprawdzane i w niektórych przypadkach może odmówić. Jeśli zaakceptuje żądanie, nie będzie możliwe znalezienie informacji poprzez jego wyszukiwarkę.

