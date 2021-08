Google ponownie potwierdza specyfikację Galaxy A03s

Premiera Galaxy A03s jest coraz bliżej. Najnowsze informacje przybliżają nam specyfikacje tego budżetowego smartfona od Samsunga.

Długo wyczekiwane Galaxy Unpacked, na którym Samsung zaprezentował swoje najnowsze flagowe urządzenia, mamy już za sobą. Pozostawiło nas to jednak z garścią niezapowiedzianych i mniej imponujących smartfonów, na które musimy czekać do końca roku. Jednym z nich jest Galaxy A03s - budżetowy smartfon, który wciąż wymyka się rynkowi, a jednocześnie wykazuje oznaki rychłej premiery.

Galaxy A03s został ostatnio zauważony w Google Play Console, gdzie firma potwierdza niektóre z oczekiwanych specyfikacji tego smartfona. Nadchodzący budżetowy telefon Samsunga z serii S będzie wyposażony w chipset MediaTek MT6765 (Helio P35) w połączeniu z 3 GB pamięci RAM.

Lista specyfikacji ujawnia również rozdzielczość wyświetlacza, która wynosi 1339 x 720 pikseli, a także gęstość pikseli na poziomie 300 ppi. Wreszcie, smartfon będzie działać w oparciu o system Android 11, przypuszczalnie z nakładką One UI 3.1 nod Samsunga. Specyfikacja baterii nie jest widoczna, ale została wcześniej potwierdzona przez FCC, gdzie Galaxy A03s był testowany na akumulatorze o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 15 W.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Samsung wyda Galaxy A03s, ale prawdopodobnie trafi do sprzedaży w Indiach i Europie. Plotki głoszą, że tym drugim rynku Galaxy A03s może trafić na półki sklepowe za około 150 Euro (około 685 zł). Jest to odpowiednio i będzie odpowiednio wyceniony, ale oznacza to również, że nie dostanie dużo czasu w świetle reflektorów, zwłaszcza w cieniu nowych Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3.