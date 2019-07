Google potwierdziło - Pixel 4 z nowymi metodami odblokowania telefonu

Google Pixel 4 będzie bardzo ciekawym urządzeniem.

Około miesiąc temu Google zszokował konsumentów ujawniając design nowego smartfona, który ma zadebiutować dopiero jesienią. Przy okazji ujawnienia wyglądu Pixel'a 4 producent nie podał żadnych dodatkowych informacji na temat specyfikacji technicznej. Ten niecodzienny krok spowodował, że wielu konsumentów oraz dziennikarzy technologicznych podejrzewała, że Google planuje wprowadzić o wiele więcej zmian, niż tylko nowy wygląd obudowy.

Źródło: macworld

Wszystkie osoby, które twierdziły, że Google ma asa w rękawie nie myliły się. Na blogu pojawiły się informacje odnośnie dwóch nowych funkcji, które zadebiutują wraz z Google Pixel 4. Potwierdzają one, że wyszukiwarkowy gigant szykuje się do premiery bardzo ciekawego smartfona.

Poprzednia informacja pokazywała nam wygląd tylnego panelu wraz z obiektywami aparatów. Kolejne informacje pokazują front urządzenia, a dokładnie jego górną część. Google pozbył się okropnego wycięcia w ekranie, z którego znany jest Google Pixel 3 XL. Uważamy, że jego notch jest jednym z najgorszych i najbrzydszych, jakie można znaleźć smartfonach. Nowy model nie posiadał będzie całkowicie bezramkowego ekranu, ale Google ma ku temu bardzo dobry powód. Nad ekranem umieszczono zupełnie nowy moduł o nazwie Soli. To nowość, która pozwoli na znacznie więcej, niż zeszłoroczna podwójna kamera.

Od lewej do prawej strony umieszczono sensory i kamery, które składają się na cały moduł Soli.

Źródło: pcworld.com

Oto wszystkie elementy Soli:

Przednia kamera na podczerwień do odblokowania urządzenia

Kamera przednia

Czujnik oświetlenia ze zintegrowanym czujnikiem zbliżeniowym

Port audio

Moduł do odblokowywania za pomocą skanowania twarzy

Druga przednia kamera na podczerwień do odblokowania urządzenia

Flood Illuminator, który oświetla twarz użytkownika w ciemnych pomieszczeniach

Elementów jest bardzo dużo i zostały one umieszczone na całej szerokości urządzenia nad ekranem. Wszystkie czujniki składają się na moduł Soli, który pozwoli na zaimplementowanie nowej funkcji - Motion Sense, która pozwoli na sterowanie telefonem za pomocą machnięć. Dzięki temu bez problemu można zmienić piosenkę, wyciszyć przychodzące połączenie, lub anulować alarm. Dodatkowo nowe czujniki pozwolą użytkownikowi na bezpieczne odblokowanie Pixel'a 4 za pomocą twarzy.

Podobne rozwiązanie znamy już z najnowszego smartfona od LG. Model G8 ThinQ oferuje rozwiązanie podobne do Motion Sense o nazwie Air Motion, ale jego możliwości są nieco mniej imponujące. Wdrożenie Google znacznie różni się od tego, jak funkcja działa w G8 ThinQ. Google wyjaśnia, że zespół projektujący najnowszego Pixela stworzył system Soli w taki sposób, aby telefon był w stanie wyczuwać ruchy, jakie wykonuje użytkownik w niewielkiej odległości od smartfona. W połączeniu z zaawansowanymi algorytmami wprowadzonymi do systemu, urządzenie ma być w stanie rozpoznać gesty nawet, kiedy nie będą wykonywane bezpośrednio nad nim. LG zastosowało w swoim smartfonie sensor ToF, którego dokładność nie była w pełni zadowalająca.

Cały test LG G8 ThinQ znajdziesz tutaj.

Projekt Soli od wielu miesięcy był plotką, która krążyła po sieci. W internecie pojawiło się nawet kilka renderów, które miały potwierdzać obecność nowych czujników w Google Pixel 4. Ostatnie zdjęcia szpiegowskie również wskazywały, że prototyp Pixel'a 4 posiada moduł Soli.

Odblokowanie za pomocą twarzy nie jest niczym nowym w świecie Androida, ale rozwiązanie to posiada szereg wad i nie jest dokładne. Większość urządzeń wykorzystuje przednią kamerę 2D do skanowania twarzy. Rozwiązanie to nie grzeszy dokładnością, a na dodatek jest łatwe do złamania. Nawet Samsung informuje swoich użytkowników, że nie jest to w 100 procentach bezpieczna metoda zabezpieczenia urządzenia.

Rozwiązanie, jakie zaoferuje Google Pixel 4 ma być podobne do Face ID od Apple. Wydaje się, że Google rozwiążę problem z bezpieczeństwem odblokowywania urządzenia za pomocą twarzy w Androidzie. Po sięgnięciu po urządzenie moduł Soli ma automatycznie uruchamiać czujniki odblokowujące twarz, a gdy telefon poprawnie zweryfikuje użytkownika natychmiastowo odblokuje się. Cała czynność ma odbywać się w ruchu. Funkcja odblokowywania za pomocą twarzy przy użyciu Soli ma działać niemal w każdej orientacji i może również służyć do wykonywania płatności przy użyciu smartfona i uwierzytelniania logowania do aplikacji.

W chwili obecnej odblokowywania za pomocą twarzy nie jest obsługiwane przez system płatności Google Pay oraz najnowszego Androida 9.0 Pie. Poprzednie rendery wskazują, że Google Pixel 4 nie posiada na pleckach czytnika linii papilarnych. Jeżeli Google nie zdecyduje się na dodanie go w ekranie odblokowywania za pomocą twarzy będzie jedynym sposobem uwierzytelniania biometrycznego w nowym smartfonie. Jest to bardzo prawdopodobne, ale aby Google zdecydowało się na rezygnacje z czytnika linii papilarnych musi wiedzieć, że nowa metoda działa równie dobrze.

W przypadku, gdy Google Pixel 4 wprowadzi zupełnie nową metodę autoryzacji użytkownika za pomocą twarzy przy wykorzystaniu wielu czujników może okazać, się, że w przyszłym roku większość flagowych smartfonów będzie posiadać podobną funkcję.

Jeżeli Google nie zmieni swojego harmonogramu wydawniczego to Pixel 4 powinien zadebiutować niedługo po najnowszych iPhone'ach 2019 w październiku. Mimo tego, że w tym roku wyszukiwarkowy gigant chętnie dzieli się informacjami na temat nadchodzącego smartfona nadal nie poinformowano, kiedy zostanie on zaprezentowany.