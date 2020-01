Google pracuje nad chatbotem, który inteligencją dorównuje człowiekowi

Google zamierza wyręczyć swoich pracowników pomocy nowymi chatbotami, które zachowują się jak człowiek i reagują na wszelkiego rodzaju pytania.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat chatboty znaczaco zyskały na popularnośći. Rozwiązanie to stosowane jest przez wiele firm w działach obsługi klienta. Najczęściej spotykanym scenariuszem jest kontakt z chatbotem, który próbuje rozwiązać problem użytkownika. Dopiero po kilku nieudanych próbach użytkownik przełączany jest na chat z pracownikiem pomocy technicznej lub obsługi klienta. Rozwiązanie to stosowanie jest między innymi przez tanie linie lotnicze, operatorów sieci komórkowych, a także firmy kurierskie.

W chwili obecnej możliwości chatbotów nie są zbyt duże. Wystarczy zastosować niezgodny z bazą danych zwrot, a chatbot nie zrozumie polecenia i w konsekwencji nie będzie w stanie pomoć użytkownikowi.

Google podobno pracuje nad chatbotem, który jest w stanie rozmawiać ze swoimi klientami dosłownie o wszystkim.

Zespół badaczy Google Brain przedstawił dziś szczegółowo najnowszy projekt Meena. To kompleksowo przeszkolony model rozmowy neuronowej, który próbuje wyeliminować krytyczna wadę obecnie spotykanych, wysokowyspecjalizowanych chatbotów.

Dzisiejsze chatboty często przekazują informacje zwrotne, które mają niewiele wspólnego z zadanym przez użytkownika pytaniem. Celem Google jest stworzenie rozwiązania, które działać będzie zupełnie odmiennie od dzisiejszych chatbotów. Zamysłem wyszukiwarkowego giganta jest dostosowanie chatbota do wymagań i oczekiwań klienta. W chwili obecnej to użytkownik musi dopasować się do możliwości chatbota i zadawać pytania według ściśle określonego klucza.

Nowy bot o nazwie Meena szkolony jest za pomocą 341 GB tekstu z wszelkiego rodzaju rozmów z mediów społeczneościowych i domeny publicznej. Google dostarcza mu prawie 9x więcej danych, niż w przypadku innych podobnch rozwiązań.

Pracując nad projektem Google strorzyło nowy wzorzec dla jakości chatbotów. Osoby korzystające z rozwiązania proszone będą o ocenienie wydajnośći i skuteczności chatbota.

Ze względu na bezpieczeństwo i dane, które są wykorzystywane do nauki Meena nie pojawi się jako wersja beta.

