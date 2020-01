Google pracuje nad ujednoliconym komunikatorem dla firm

Hangouts zakończy swój żywot jeszcze w tym roku, a Google nadal nie ma sensownej alternatywy dla firm.

Wielu użytkowników mogła już dawno zapomnieć o Hangouts. To jedna z aplikacji od wyszukiwarkowego giganta, która już niedługo zostanie uśmiercona. Hangouts to komunikator powiązany z kontem Google. Jego możliwości są bardzo podobne do Messenger'a i WhatsApp'a, ale rozwiązanie Google'a nie zdobyło tak szerokiej rzeszy użytkowników z jednym małym wyjątkiem.

Źródło: techadvisor.co.uk

Z Hangouts bardzo chętnie korzystają firmy, które posiadają aktywny pakiet G Suite. Dzięki Hangouts pracownicy mogą szybko i sprawnie komunikować się za pomocą dedykowanego komunikatora. Jest to takze świetna opcja na oddzielenie prywatnej korespondencji od służbowej.

Google pracuje właśnie nad nową aplikacją do wysyłania wiadomości, która dedykowana będzie odbiorcom instytucjonalny. Nowy program ma połączyć funkcje kilku dostępnych już usług w jednej aplikacji. Mowa o skrzynce pocztowej Gmail, dysku sieciowym Google Drive oraz komunikatorze tekstowym Hangouts.

Program zaoferuje również integrację z wydarzeniami z kalendarza, ale w tym wypadku czasami konieczne będzie otworzenie aplikacji Kalendarz Google.

Wyszukiwarkowy gigant ma zamiar udostępnić nową, ujednoliconą usługę wysyłania wiadomości w ramach pakietu G Suite. Dyrektor generalny Google Cloud Unit Thomas Kuriaon omówił nową aplikację ze sprzedawcami na konfernecji, która miała miejsce w połowie sytcznia. Nowa usługa wysyłania wiadomości dostępna będzie jedynie dla firm posiadających aktywne G Suite. Niestety w przeciwieństwie do Hangouts nowe rozwiązanie początkowo dostępne będzie jedynie jako aplikacja na urządzenia mobilne. W chwili obecnej nie wiemy, czy Google zamierz w przyszłości wyprodukować wersję przeglądarkową na komputery stacjonarne.

Raport z The Information powołujący się na dwie osoby mające wpływ na rozwój nowej usługi informuje, że dzięki niej Google ma zamiar konkurować z rozwiązaniami Microsoft'u dedykowanymi dal firm oraz Slack'iem. W chwili obecnej pakiet G Suite nie ma bezpośredniego odpowiednika dla Microsoft Teams i Slack.

Źródło: neowin.net