Google pracuje nad znacznym przyspieszeniem Chrome

Firma pracuje nad wdrożeniem funkcji w komputerowej wersji Chrome, która pomoże radykalnie przyspieszyć nawigację w witrynie.

Nowa funkcja, mająca na celu przyspieszenie działania przeglądarki, jest już dostępna w mobilnych wersjach Chrome. Znana jako wsteczna pamięć podręczna lub BFCache, cieszy się zadowoleniem użytkowników Androida, stąd decyzja Google o przeniesieniu tej funkcji na komputery stacjonarne. BFCache powinien pomóc znacznie skrócić czas ładowania strony podczas "przeskakiwania" pomiędzy stronami, które już odwiedziłeś. Istnieją pewne obawy co do tego, jak będzie działać ze stronami oferującymi zawartość dynamiczną, ale programiści witryn mogą z zrezygnować z nowej funkcji.

W dokumentacji Google wyjaśnia: „Back-forward cache to nowa funkcja przeglądarki, która poprawia wrażenia użytkownika, utrzymując stronę żywą po jej opuszczeniu i ponownie wykorzystuje ją do nawigacji po historii sesji, aby było to natychmiastowe. Strony w pamięci podręcznej są zablokowane i nie uruchamiają żadnego javascript." Chociaż Google zaimplementował już wsteczną pamięć podręczną w Chrome na Androida, firma planuje od tak wprowadzić nowej funkcji na wersję komputerową. Zamiast tego, będzie ją stopniowo wdrażać i poddawać testom, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami i że nie ma poważnych problemów ze zgodnością z witrynami.

Testowanie rozpocznie się w Chrome 92 i najlepszym sposobem na zdobycie nowych funkcji, takich jak ta, jest zaangażowanie się w testowanie wersji testowej przeglądarki - Canary.