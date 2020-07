Google prezentuje nową aplikacje Gmail zintegrowaną z Google Meet

Google opublikowało nową aplikację Gmail, która oferuje lepszą integrację z narzędziami do wideokonferencji. Początkowo program dostępny będzie dla firm.

Do sieci przedostały się właśnie informacje na temat nadchodzącej aktualizacji aplikacji Gmail dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android oraz iOS. Program pierwotnie miał zostać zaprezentowany na nadchodzącej konferencji Google Cloud Next '20.

Nowa aplikacja Gmail

Po wczorajszym przecieku Google postanowiło nie czekać do konferencji i zaprezentowało oficjalnie nową wersję Gmail'a dla użytkowników G Suite.

W najbliższej przyszłości klient pocztowy Gmail stanie się centrum dowodzenia dla wszystkich narzędzi do komunikacji stworzonych przez Google. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskamy szybki dostęp do wiadomości e-mail oraz wiadomości z komunikatorów. Całość zostanie zintegrowana również z Dokumentami Google w takim wymiarze, abyśmy nie musieli przechodzić do kolejnej aplikacji podczas otwierania pliku .doc lub .xls.

Na początku nowa aplikacja dostępna będzie jedynie dla organizacji korzystających z G Suite, ale Google nie wyklucza jej implementacji dla wszystkich użytkowników indywidualnych.

Nowa aplikacja Gmail została zintegrowana z narzędziami Chat, Meet oraz Rooms. Rozwiązanie to ma ułatwić komunikacje w ramach organizacji. W związku z wcześniejsza, globalną integracją Google Meet z Gmail'em ta zmiana będzie widoczna również dla klientów indywidualnych.

Czat indywidualny

Z przecieków wiemy, że w aplikacji pojawią się dwie dodatkowe zakładki obok Mail i Meet - Czat oraz Pokoje (Rooms). Czat pozwoli na komunikacje podobną, jak za pośrednictwem Hangouts czy Messenger, a Pokoje zachowywać się będą, jak grupy na Slacku.

Osoby z Twojej organizacji uzyskają również dostęp do wspólnych plików i zadań, co powinno znacząco ułatwić pracę nad projektami długoterminowymi.

W komputerowej wersji Gmail'a wszystkie zmiany pojawią się w pasku nawigacyjnym z lewej strony ekranu. Użytkownicy pakietu biurowego G Suite otrzymają także dostęp do funkcji "Do not disturb", czyli popularnego nie przeszkadzać.

Nowa aplikacja Gmail na komputerze

W chwili obecnej Google uruchomiło zamknięte testy nowej wersji Gmail'a. Pojawi się ona u osób posiadających konto G Suite na przestrzeni następnych tygodni.

Źródło: androidpolice.com