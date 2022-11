Google proponuje własną sieć VPN - i jest ona bez sensu

Internetowy gigant dołącza do wyścigu o portfele i zaufanie klientów. Co oferuje w swoim rozwiązaniu VPN? I dla kogo?

Sieci VPN cieszą się od kilku lat rosnąca popularnością, dlatego Google zaplanował uruchomienie takiej usługi już w 2020 roku. Zakrawa to jednak na ironię, ponieważ internetowy gigant jest jedną z firm najczęściej oskarżanych o szpiegowanie internautów. Właśnie dzisiaj pojawiła się dedykowana aplikacja dla systemów Windows i macOS, która umożliwia korzystanie z dostarczanego przez niego, bezpiecznego połączenia.

Nazwa sieci to po prostu "VPN by Google One". Różni się nieco od innych propozycji, jak Surfshark czy NordVPN. Sieć VPN kojarzymy z możliwością omijania blokad regionalnych i dostęp do zablokowanych stron. VPN Google tego nie ma. Do czego więc służy? Po prostu do maskowania adresu IP oraz ukrycia ruchu wychodzącego. Mówiąc szczerze, jak dla mnie to po prostu niepoważne i na miano VPN nie zasługuje.

Fot.: lil artsy/Pexels

Tym bardziej, że z usługi mogą korzystać wyłącznie użytkownicy Google One, a i to nie wszyscy, a jedynie ci, którzy mają zasubskrybowany plan 2TB (koszt: 469,99 zł/rocznie) i mieszkają w wybranych krajach świata. Polski póki co na liście nie ma. A jeśli już u nas się pojawi, nie sądzę, aby wzbudziła jakieś większe zainteresowanie. W każdy razie ja podziękuję.

Źródło: Neowin, Google