Google: prywatność różnicowa dostępna dla wszystkich

Prywatność różnicowa (ang. Differential Privacy) jest rozwiązaniem, dzięki któremu organizacje mogą korzystać z danych i wyciągać z nich wnioski, zapewniając jednocześnie, że ich rezultaty nie pozwalają na odróżnienie lub ponowne zidentyfikowanie indywidualnych informacji na temat żadnej z osób.

Ten rodzaj analizy danych można wykorzystać na wiele różnych sposobów i do różnych celów. Na przykład w służbie zdrowia, można porównać średni czas pozostawania pacjentów w różnych szpitalach w celu ustalenia, czy istnieją różnice w jakości opieki. Prywatność różnicowa jest podejściem analitycznym, zapewniającym wysoką ochronę i dającym gwarancję, że przykłady takie jak ten są analizowane w sposób chroniący prywatność. Dzisiaj Google udostępniło na zasadach open source otwartą wersję biblioteki prywatności różnicowej, która jest elementem wielu jego usług. Aby była możliwie łatwa w użyciu dla programistów, skupia się na funkcjach, które mogą być szczególnie trudne do wdrożenia do zera, jak np. automatyczne ograniczanie wkładu użytkowników. Jest teraz dostępna za darmo dla każdej organizacji czy programisty, który będzie chciał jej użyć.

Oto jej kluczowe możliwości: