Google przekłada konferencję Cloud Next '20 z powodu koronawirusa

Konferencja miała odbyć się w sieci, ale i tak została przełożona. Powodów? Oczywiście, że koronawirus.

Wyszukiwarkowy gigant oprócz znanej konferencji Google I/O, na której prezentowane są nowe wersje systemów operacyjnych Android oraz Chrome OS, a także narzędzia dla programistów organizuje również wiele mniejszych wydarzeń dedykowanych ściśle określonemu gronu odbiorców.

Jednym z takich wydarzeń jest Google Next dla klientów korporacyjnych. W dobie pandemii koronawirusa firma już wcześniej informowała, że konferencja odbędzie się w formacie "Digital Connect" (transmisja online w sieci) i zachowa te same daty. Wydarzenie miała trwać od 6 do 8 kwietnia 2020 roku. Niestety zgodnie z najnowszymi informacjami Google postanowiło odroczyć konferencję Cloud Next.

Google Cloud zdecydowało się odroczyć Google Cloud Next '20 Digital Connect w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, partnerów, pracowników i społeczności lokalnych, a także w oparciu o ostatnie decyzje podjęte przez władze federalne i lokalne dotyczące koronaawirusa (COVID-19). Obecnie najważniejsze, co możemy zrobić, to skupić naszą uwagę na wspieraniu naszych klientów, partnerów i siebie nawzajem.

Na początku marca Google ogłosiło tegoroczną konferencję Cloud Next jako wydarzenie Digital Connect. Oznacza to, że tegoroczna edycja miała być "darmowym, globalnym, cyfrowym, wielodniowym wydarzeniem". Podczas sesji i warsztatów Google miało poruszyć kwestie związane z Google G Suite oraz Google Cloud Platform.

Firma potwierdziła, że wydarzenie zostało przeniesione do sieci, ale odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Niestety plany się zmieniły ze względu na fakt, że Kalifornia walczy obecnie z pandemią koronawirusa. Wyszukiwarkowy gigant ograniczył wszystkie wyjazdy służbowe, a konferencja online wymaga zgromadzenia się wszystkich prelegentów w studio nagrań.

