Google przestanie nas śledzić?

Niewiele osób zastanawia się, w jaki sposób Google śledzi informacje, których wyszukujemy w Internecie. Jakkolwiek wyglądało to dotychczas, firma nareszcie bierze odpowiedzialność za obsługę naszych danych i zapewni użytkownikom większą kontrolę w sieci. Wprowadza nowe funkcje w wyszukiwarce Google, które będą ukrywać naszą historię wyszukiwania. Nie tylko nie zobaczą jej niepożądane osoby, ale i samo Google. Wydaje się to istotną zmianą.

Prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy z tego, że możesz sprawdzić w wyszukiwarce Google, co wpisywałeś do niej 18 miesięcy temu. W zasadzie może to sprawdzić każdy, kto ma dostęp do Twojego telefonu. Wystarczy przekopać się przez ustawienia aplikacji Google.

Firma chce teraz zapewnić kolejną warstwę ochrony prywatności i wprowadzić dodatkową weryfikację podczas próby wyświetlenia historii wyszukiwania w aplikacji mobilnej. Będzie to hasło, odcisk palca lub dodatkowa blokada ekranu. Usunięcie historii dotyczyć będzie 18 lub 36 miesięcy wstecz, a nawet ostatnich 15 minut w przypadku, gdy zapomniałeś użyć trybu incognito. Dostępna będzie również opcja ręcznego usuwania historii, a nawet całkowitej rezygnacji z jej zapisywania.

Dodatkowa weryfikacja jest już dostępna na iOS. Użytkownicy Androida będą musieli poczekać na zmiany trochę dłużej.

