Google publikuje ChromeOS Flex - sposób na drugie życie dla starego laptopa lub komputera

ChromeOS Flex zapowiedziano w lutym, ale dopiero teraz wkracza na scenę. Ma ożywić starsze urządzenia i zapewnić im kolejne lata eksploatacji.

Chromebooki nie są dla każdego. Ich ograniczona funkcjonalność sprawia, że przeciętny użytkownik znajdzie w nich mnóstwo minusów. Jednak ChromeOS Flex może sprawić, że system ten - a właściwie modyfikacja istniejącego - zagości w wielu domach. W lutym Google zapowiadało, że jest on w stadium "early access", czyli wczesnego dostępu. Teraz zmieniło jego status na "general availablity", czyli "ogólnie dostępny". Ponadto certyfikację otrzymało prawie 400 urządzeń, na których Flex osiągnie maksimum możliwości. Co ciekawe, na liście znajdziemy urządzenia od Apple.

A czym jest ChromeOS Flex? To oczywiście modyfikacja ChromeOS, przeznaczona dla urządzeń mających swoje lata, na których fabrycznie był instalowany Windows 7, a nawet Vista! Google gwarantuje jego wsparcie do 2028 roku. Ze względu na możliwości może skorzystać z tego biznes - zamiast nabywać nowe urządzenia, można zainstalować Flex na starszych i nadal będą służyć do pracy. Flex został solidnie przygotowany do działania - od wczesnego dostępu po dziś dzień zlikwidowano ponad 600 bugów i problemów.

Instalacja nie jest skomplikowanym procesem - wystarczy tylko pendrive i pobrania systemu z tej witryny. Jeśli zatem chcesz - możesz sprawdzić go bez żadnych kosztów nawet za chwilę. Zaznaczam jednak, że niektóre elementy mogą być nieobsługiwane, jak nośniki optyczne, stylusy, czytniki odcisków palców itp. Może także zawodzić (informacje od pierwszych użytkowników) łączność BT, odwracanie ekranu i skróty klawiaturowe. Ale wszystko zależy oczywiście od konkretnego urządzenia i tego, czy jest ono na wspomnianej liście. A znajdziesz ją tutaj.

Źródło: TechSpot