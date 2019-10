Google publikuje listę producentów, którzy otrzymają aktualizację Android 10

Jeśli masz Androida Pie, zobacz, czy producent Twojego urządzenia znalazł się na liście.

Android jest najpopularniejszym systemem mobilnym świata, a co za tym idzie - istnieją dziesiątki obsługujących go modeli. Ponieważ system się wciąż rozwija, przez lata jego aktualizacja przebiegała bardzo chaotycznie - nikt nie mógł być pewien, czy otrzyma nową wersję, czy jest skazany na starszą. Razem z wypuszczeniem Android 8.0 Oreo wprowadzony został Project Treble - warstwa mająca zapewniać aktualizacje niezależnie od nakładek umieszczanych przez producentów smartfonów. Dzisiaj Google zaprezentowało, jak przebiegała adopcja poszczególnych systemów operacyjnych - jak widzimy, Android Pie okazał się bezkonkurencyjny, a obecnie ma 22,6% udziału w całym ekosystemie. Poinformowano także, że możliwość aktualizacji urządzeń do Androida 10 otrzymają przed końcem roku ASUS, LG, Motorola, OPPO, Realme, Samsung, Sharp, Sony, Transsion, Vivo. Jednak w przypadku Essential, Xiaomi oraz OnePlus sprawa jest jak na razie otwarta ze względu na problemy natury technicznej.

Android 10 przynosi mechanizm Dynamic System Updates (DSU). Znajduje się on na każdym urządzeniu z tym systemem i umożliwia instalowanie obrazów systemu bez jakiejkolwiek ingerencji w ROM - co zostało zademonstrowane podczas konferencji Google I/O na smartfonie Pixel. Zaimplementowano także Project Mainline, umożliwiający instalację łatek oraz aktualizację elementów systemu operacyjnego poprzez Play Store. Ma to na celu usprawnić używanie systemów i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowników.