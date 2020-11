Google się tłumaczy - źle spasowany Pixel 5 nadal wodoodporny

Problemy z jakością wykonania Pixela 5 według producenta nie wpływają na wodoodporność obudowy. Czego jeszcze dowiadujemy się z oficjalnego oświadczenia?

Po miesiącach oczekiwań Google zaprezentowało nowego Pixel'a 5. Smartfon ten wykorzystuje procesor Qualcomm Snapdragon 765G i jest tańszy od poprzednika. Niestety przy okazji obniżenia ceny, Google zaliczyło poważną wpadkę jakościową. Jakiś czas temu informowaliśmy, że użytkownicy Pixel'a 5 o złym spasowaniu obudowy. W wybranych egzemplarzach widoczna jest wyraźna szpara pomiędzy obudową, a wyświetlaczem, co budzi spore obawy o wodoszczelność konstrukcji. Przypominamy, że Google deklaruje, że Pixel 5 spełniania wymagania standardu IP68.

Po nieco ponad dwóch tygodniach od nagłośnienia sprawy Google wydało oficjalne oświadczenie prasowe w tej sprawie.

Wsparcie techniczne wyszukiwarkowego giganta podkreśla, że luka pomiędzy obudową, a wyświetlaczem nie jest niczym, co powinno martwić użytkowników. Jest to normalny proces uboczny wykorzystanego procesu produkcyjnego. Google podkreśla jednak, że będzie starało się pomóc użytkownikom, którzy są zaniepokojeni wyglądem swoich urządzeń. Oświadczeniem tym firma niejako przyznaje się do występowania problemu. Należy podkreślić, że szczelina w obudowie dostępna jest w sprej ilości urządzeń.

Możliwe, że Google zdecyduje się na wymianę egzemplarzy ze źle spasowaną obudową na nowe. Firma podkreśla, że każde zgłoszenie do pomocy technicznej rozpatrywać będzie indywidualnie.

