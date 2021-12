Google się wycofuje. Android 13 pozwoli wyłączyć zabezpieczenia!

Od października 2021 roku trwa proces aktualizacji smartfonów i tabletów do Androida 12. Dodatkowo Google testuje już kolejną aktualizację przyrostową - Androida 12L. Oprogramowanie to trafi głównie na tablety oraz składane smartfony. Jakby tego było mało do sieci przedostają się pierwsze plotki dotyczące Androida 13.

Android 12 wprowadził mnóstwo nowych opcji i funkcji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników. Niestety niektóre z nich zostały skrytykowane przez konsumentów.

Zobacz również:

Jednym z rozwiązań, które nie spodobało się użytkownikom Androida 12 jest Phantom Processes. Rozwiązanie to agresywnie zabija procesy działające w tle, co przeszkadza deweloperom w rozwijaniu funkcji swoich aplikacji, które pracują w uśpieniu.

Wszystko wskazuje na to, że Google pozwoli wyłączyć tą funkcję w kolejnych wydaniach Androida. Użytkownik będzie w stanie wyłączyć Phantom Processes z menu opcji deweloperskich.

An update on the phantom process issue: Google has just submitted a patch that adds a toggle in Developer Options to disable the monitoring of phantom processes!https://t.co/Nfn2npZMkX



We probably won't see this until Android 13, though.



CC @agnosticapollo https://t.co/iPP4fO6GAE