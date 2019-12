Google testuje Mapy dla Androida z nowym interfejsem

Mapy Google już niedługo mogą otrzymać zupełnie przeprojektowany pasek nawigacyjny.

System operacyjny Android od początku swojego istnienia posiada takie same podstawowe założenia. Oprogramowanie jest ściśle powiązane z usługami wyszukiwarkowego giganta oraz posiada charakterystyczne elementy takie, jak ekran główny, szuflada z aplikacjami i przyciski nawigacyjne. Ich wygląd na przestrzeni ostatnich ostatnich 11 lat nieco się zmienił.

Źródło: google

Największe odświeżenie Android otrzymał w 2014 roku, kiedy to na konferencji Google I/O zaprezentowano zupełnie nowy język stylistyczny - Material Design, który po modyfikacjach dostępny jest w systemie Android po dziś dzień. Google podobnie, jak Apple dąży do ujednolicenia wyglądu każdego elementu systemu operacyjnego, ale w przeciwieństwie do giganta z Cupertino Material Design w całości dostępny jest jedynie na urządzeniach pracujących pod kontrolą niezmodyfikowanego Androida.

Przez lata Material Design był rozwijany i pojawił się w większości aplikacji - zarówno tych od Google, jak i programach zewnętrznych twórców.

Sytuacja nieco zmieniła się wraz z premierą Androida 10. Najnowsza odsłona zielonego robota wprowadza nowy system sterowania za pomocą gestów, który kłóci się z założeniami aplikacji napisanych w języku stylistycznym Material Design. Gest cofania utrudnia bowiem otwarcie szufladek wysuwanych z lewej strony, które obecne się w praktycznie każdej aplikacji od Google. Użytkownicy muszą bardzo dobrze nauczyć się korzystania z gestów, aby przypadkowo nie aktywować niepożądanych opcji, co jest bardzo frustrujące.

Z tego właśnie powodu Google od jakiegoś czasu testuje nowe interfejsy dla swoich aplikacji mobilnych. Teraz do sieci wyciekły zrzuty ekranu zmodyfikowanych Map Google, które posiadają przeniesione niektóre elementy interfejsu w inne miejsca.

Wyszukiwarkowy gigant już w kilku aplikacjach testował dolny pasek nawigacyjny, który bardzo przypomina pasek znany od lat z systemu iOS. Google przeniosło wszystkie elementy z wysuwanej szuflady na dolny pasek, w którym znajdują się takie elementy, jak Odkrywaj (Explore), Dojazd (Commute), Miejsca (Places) oraz dodaje nowe nowe opcje Post i Latest.

Inne funkcje takie, jak tryb incognito, Twoja oś czasu oraz udostępnianie lokalizacji zostały przeniesione do menu głównego, które wyświetla się po dotknięciu miniaturowego obrazka w prawej górnej części ekranu nieopodal mikrofonu.

Źródło: xda-developers.com