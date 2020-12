Google testuje motyw ciemny w wyszukiwarce! Kiedy premiera?

Wyszukiwarka Google od lat kojarzy się z kolorowym logo oraz dużą ilością białe tła. Wkrótce będziemy mogli skorzystać z Google Serach w czarnej wersji kolorystycznej.

Google zaktualizowało WebUI. Zmiany wskazują, że wyszukiwarkowy gigant przygotowuje się do wprowadzenia ciemnego trybu do swojego sztandarowego produktu - wyszukiwarki sieciowej.

Wyszukiwarka Google w trybie jasnym

Firma z Mountain View od dłuższego czasu wprowadza ciemne wersje kolorystyczne swoich produktów. Rozwiązanie to trafiło już do systemu operacyjnego Android, najpopularniejszych aplikacji na Androida takich, jak Wiadomości oraz przeglądarki Google Chrome.

Okazuje się, że Google przygotowuje się do wprowadzenia motywu ciemnego w swojej wyszukiwarce sieciowej dla komputerów stacjonarnych.

Zgodnie z raportem portalu 9to5Google, wyszukiwarkowy gigant testuje ciemny motyw w Google Serach. Białe tło zostanie zastąpione ciemnoszarym kolorem. Dodatkowo logo Google znajdujące się w lewym górnym rogu nie będzie już kolorowe. Wygląd trybu ciemnego w wyszukiwarce Google będzie bardzo zbliżony do tego, który znamy z aplikacji na urządzenia mobilne.

Ciemna wersja kolorystyczna wyszukiwarki Google Źródło: reddit.com

Tryb ciemny w wyszukiwarce Google na smartfony z Androidem i iOS jest dostępny od maja 2020 roku.

W chwili obecnej ciemna wersja wyszukiwarki Google testowana jest na niewielkiej liczbie użytkowników. Nie zaktualizowano jeszcze głównej strony wyszukiwarki - obecnie jedynie wyniki wyświetlają się w trybie ciemnym.

Według użytkownika Reddita przez chwilę miał on okazję korzystać z trybu ciemnego, ale przy aktualizacji strony, wyszukiwarka powróciła do klasycznego wyglądu. Donosi on dodatkowo, że po aktywacji trybu ciemnego nie mógł samodzielnie powrócić do zwykłej wersji wyszukiwarki. Prawdopodobnie Google nie opracowało jeszcze przycisku, który pozwala na zmianę wersji kolorystycznych.

W chwili obecnej nie wiemy kiedy Google udostępni nową wersję kolorystyczną wyszukiwarki. Z pewnością nie stanie się to w tym roku. Spodziewamy się, że nowy wygląd pojawi się dopiero za kilka miesięcy.

Źródło: pocketnow.com