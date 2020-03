Google testuje obraz w obrazie dla Chrome 82

Google pozazdrościło Mozilli, która od kilku wydań oferuje możliwość wyświetlania klipów wideo niezależnie od strony. Podobna funkcja może pojawić się w 82. edycji Chrome.

Google Chrome otrzymało w styczniowej edycji nowe zarządzanie mediami, zapożyczone z Chrome OS. Kliknięcie na ikonkę umożliwia zobaczenie wszystkich odtwarzanych mediów, niezależnie od tego, w której zakładce działają, a także ich kontrolowanie. Na tym jednak nie koniec. Dzisiaj w sieci pokazał się filmik, pokazujący, jak za pomocą zarządzania będzie można przenieść oglądany klip wideo "na zewnątrz" i mieć go cały czas na oku niezależnie od tego, które witryny się przegląda. Czyli picture in picture, znane doskonale choćby z telewizorów. A oto wspomniane nagranie:

Jak na nim widać, w narzędziu kontroli mediów pojawiła się nowa ikonka, otwierająca PiP. Jest to nagranie wykonane przy użyciu przeglądarki Chrome dostępnej w wersji Canary (edycja 82.0.4075). Oznacza to, że stabilna edycja 82 już powinna ją posiadać - jeśli jednak pojawią jakieś problemy, zaimplementowanie tego rozwiązania może zostać przesunięte do kolejnych wydań. A Chrome 82 jest planowane na kwiecień 2020 roku.

O tym, czego możesz spodziewać się w kolejnych edycjach przeglądarki, piszemy w osobnym artykule.

Źródło: XDA Developers