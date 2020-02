Google testuje płatną usługę Zdjęć - drukowanie wybranych fotografii

Choć wszyscy mamy zdjęcia na dyskach komputerów i w pamięciach telefonów, wiele osób nadal chce mieć ich fizyczne kopie. Zdjęcia Google mogą to wkrótce umożliwić.

Zdjęcia Google zna każdy - ta wygodna, darmowa usługa, pozwala na przechowywanie nieograniczonej ilości zdjęć w chmurze. Google cały czas rozwija jej funkcjonalności, aby korzystanie było jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze. Rozpoczął się właśnie program testowy nowego pomysłu. Mogą wziąć w nim udział zaproszeni użytkownicy z USA. Na czym polega? Otóż za miesięczną opłatą 7,99 USD (ok. 32 zł) użytkownik otrzyma dziesięć swoich najlepszych zdjęć. Mają one rozmiar 10x15 cm i wydrukowane są na papierze matowym. Rodzi się pytanie - kto i jak ocenia, które nasze fotografie są najlepsze? Jest to robione automatycznie na bazie ustalonych podczas uruchamiania usługi preferencji: ludzie i zwierzęta, krajobrazy, po trochę ze wszystkiego.

No cóż, wygląda na to, że Google wpadło na pomysł, jak zarobić dzięki swojej darmowej usłudze. Jednak czy pomysł ten ma sens? Moim zdaniem - niezbyt. Automatyczny wybór fotografii do druku zapewne będzie mijać się z naszymi oczekiwaniami oraz definicją "najlepszych zdjęć". Ponadto o ile można ze Zdjęć korzystać za darmo i w sumie anonimowo, aby odebrać wydrukowane fotografie trzeba będzie podać swoje namiary, na co nie każdy ma ochotę. No i w końcu - w Polsce taniej wychodzi wrzucenie zdjęć na pendrive i zaniesienia do fotografa lub zlecenie wywołania online. Wydruk zdjęcia 10x15 cm to od 25 - 40 groszy, więc 10 fotek to maksymalnie 4 złote. Kto byłby chętny w takiej sytuacji płacić za to samo ponad 30 zł?

