Google testuje przeprojektowane zakładki Asystenta Google

Najnowszy, mniej inwazyjny Asystent Google dostępny jest już na smartfonach Google Pixel 4 oraz Pixel 4 XL. Limitowana dostępność związana jest z obecnością procesora Pixel Neural Chip w tegorocznych urządzeniach od Google. Asystent obecny na Pixel'ach skupia się głównie na zmianach w obrębie wydawanych poleceń głosowych i powiązanym z nimi interfejsem użytkownika. Teraz wyszukiwarkowy gigant skupić się ma na zakładce Aktualizacje, która jest duchowym spadkobiercą Google Now obecnego w systemie Android przed wprowadzeniem Asystenta Google.

Wszystko wskazuje na to, że Google testuje odnowiony interfejs użytkownika zakładki Aktualizacje, który posiada więcej gradientów i zorganizowany jest na porządku chronologicznym.

Pierwsze co rzuca się w oczy to bardziej skompresowany wygląd, dzięki któremu na pojedynczym ekranie mieści się znacznie więcej tekstu. Na samej górze znajdują się rzeczy powiązane z bieżącym dniem. Na poniższym zrzucie ekranu widać pogodę oraz następne wydarzenia z kalendarza. Przewidujemy, że treść będzie zmieniać się dynamicznie, a Asystent Google będzie w stanie ustalać priorytety danych zadań. Ciekawą nowością jest gradient w części pokazującej prognozę pogody. Prawdopodobnie zmieniał się będzie w zależności od warunków atmosferycznych, jakie panują w danej lokalizacji.

Today I went to open Assistant and this new UI showed up. I haven't seen any mention of it or screenshots floating around. Odd that someone that doesn't use Assistant at all happened to get it.@ArtemR @hallstephenj pic.twitter.com/CUTeng7v3P