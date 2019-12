Google testuje przybliżanie wideo w Zdjęciach

Google zapowiada kolejną funkcję w swojej popularnej usłudze Zdjęcia.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Google pracowało mocno nad swoją usługą Zdjęcia, o czym informowaliśmy na bieżąco. Wprowadzono ręczne tagowanie twarzy, nową opcję prywatnych wiadomości, pozwalających na dzielenie się zdjęciami wraz z przyjaciółmi, zmianę kont za pomocą gestów - co umożliwia sprawne zarządzanie wieloma kontami, itp. Kolejna szykowana nowość - która ma pojawić się w wersji zdjęć z numerem 4.33 - to możliwość przybliżania umieszczonych w usłudze klipów wideo. Pozwoli to np. na lepsze przyjrzenie się szczegółom danego nagrania i może znaleźć zastosowanie w wielu sytuacjach.

Już w tym momencie można testować nową możliwość - należy tylko zaktualizować Zdjęcia do najnowszej wersji. Podczas przegląda materiałów wideo, aby wykonać zoom wystarczy tylko przejechać dwoma palcami w przeciwnych kierunkach, aby wrócić do normalnego stanu - wykonać "szczypnięcie". Google nie podało jak na razie, kiedy funkcja zostanie wprowadzona automatycznie do usługi, jednak biorąc pod uwagę, że działa ona sprawnie, nie powinniśmy na to długo czekać.