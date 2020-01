Google tymczasowo zamyka swoje biura w Chinach, Hong Kongu i na Tajwanie

Google w obawie przed koronawirusem profilaktycznie zamyka tymczasowo trzy ze swoich biur regionalnych.

Koronawirus nie schodzi z pierwszych stron gazet i nagłówków stron internetowych. Śmiercionośny wirus zaraża i zabija kolejne osoby. Wirus zaatakował Chiny, co ma ogromne konsekwencje społeczne, a także gospodarcze. W związku z wzrastającą liczbą zachorowań Chińczycy zostali zmuszeni do całkowitego zamknięcia 11 milionowego miasta Wuhan. Na terenie metropolii znajduje się wiele fabryk między innymi należących do Motoroli. Kolejnej firmy obawiają się wirusa i zamykają swoje fabryki oraz masowa wywożą swoich pracowników z Chin.

Źródło: pcworld.com

Google poinformowało dziś, że tymczasowo zamyka swoje biura w Chinach, Hong Kongu i na Tajwanie, a jednocześnie wprowadza dodatkowe ograniczenia w przemieszczaniu się swoich pracowników po wybranych obszarach geograficznych.

Według portalu The Verge wszystkie biura regionalne Google'a w Chinach - w Pekinie, Guangzhou oraz Szanghaju zostaną zamknięte. Firma potwierdziła dodatkowo, że dotyczy to również oddziałów zlokalizowanych w Hong Kongu i Tajpej. Obecnie jednostki te są zamknięte ze względu na przedłużone przez chińskie władze święto księżycowego Nowego Roku.

Google na terenie Chin nie oferuje dostępu do swoich usług, a tamtejsze biura zajmują się badaniami nad SI oraz współpracą z dodatkowymi lokalnymi firmami. W chwili obecnej Google zatrudnia w Chinach, Hong Kongu oraz na Tajwanie sporo pracowników. W ostatnim z krajów pracuje między innymi 2000 byłych pracowników HTC. Pracownicy działów sprzętowych Google'a często pojawiają się w Chińskich biurach, aby nadzorować produkcję urządzeń oraz prototypów.

W zeszłym roku Google zdecydowało się na przeniesienie produkcji sprzętu serwerowego z Państwa Środka do Tajwanu. Zarówno Tajwan, jak i Malezja produkują obecnie również większą ilość produktów z rodziny Nest. W międzyczasie raporty donoszą, że produkcja Pixel'a jest obecnie przenoszona do Wietnamu.

Dodatkowo Google wprowadziło tymczasowe ograniczenia wyjazdów służbowych do Chin. Gigant zaleca pracownikom chińskich oddziałów pozostanie w domach oraz zakazuje podróży do Chin na okres 14 najbliższych dni.