Google udostępnia kolejną poprawkę dla Chrome. Co tym razem wykryto?

Tydzień temu Google niespodziewanie wypuściło łatkę dla wszystkich Chrome, likwidującą podatność zero-day. Teraz wychodzi kolejna. Co się stało?

Chrome zostało zaktualizowane do wersji 100.0.4896.88. Dotyczy to każdego systemu desktopowego, czyli Windowsa, macOS i Linuxa. Poprzednio poprawka pojawiła się również dla urządzeń mobilnych, tym razem mamy wyłącznie edycję desktopową. Co się właściwie stało? Google zastrzegło, że nie poda tej informacji, dopóki większość użytkowników nie wprowadzi łatki. Ma pojawić się także aktualizacja dla Androida.

Skoro Google nie podaje żadnych danych, możemy przypuszczać, że sprawa jest bardzo poważna, a podatność łatwa do wykorzystania przez atakujących. Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, komentuje:

Ta sama aktualizacja trafi do użytkowników smartfonów i tabletów z Androidem. Natomiast nie dotyczy ona właścicieli iPhone’ów czy iPadów korzystających z przeglądarki Chrome. Biorąc pod uwagę pilność tych wydań, mających miejsce kilka dni po udostępnieniu pierwszej poprawki, każdy użytkownik powinien jak najszybciej dokonać aktualizacji do najnowszej wersji. Na pewno mamy do czynienia z poważnym problemem, bowiem jak wynika z badań StatCounter Global Stats, Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką na świecie z blisko 63 proc. udziałem.

Przypominam, że poprzednia łatka spowodowana była luką CVE-2022-1364, znajdującą się w silniku V8 i WebAssembly firmy Google. Jeśli chodzi o najnowszą - cóż, po prostu zalecamy wykonać aktualizację od razu i mieć zapewniony spokój.

Zobacz również:

Źródło: Marken